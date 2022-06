El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que existe un aviso de tormenta tropical para Colombia por el ‘Potencial Ciclón Dos’ que continúa su desplazamiento al Caribe occidental, cruzando la península de La Guajira en dirección Oeste hacia el Archipiélago de San Andrés.



La entidad explicó que la probabilidad de que este fenómeno natural incremente su intensidad y suba de categoría es del 80 por ciento en las próximas 48 horas y de un 90 en los siguientes cinco días. Además, de acuerdo al cono de pronóstico, la probabilidad estimada es que el sistema evolucione hasta la categoría de Tormenta Tropical, informó el Ideam.



(Lea también: Ciclón tropical causó las primeras afectaciones en La Guajira)

El sistema está desplazándose hacia el Oeste-Noroeste a una velocidad aproximada de 48 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.



Se estima que la altura del oleaje al paso de este sistema por San Andrés y Providencia pueda alcanzar hasta cinco metros y que los vientos más fuertes en el archipiélago se den entre la noche del jueves y durante todo el viernes y sábado.



Al respecto, el gobernador (e), Luis Viloria, y el director local de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, Joseph Martínez, dijeron que de acuerdo a las fuentes consultadas en forma permanente el evento se presentaría como tormenta tropical, afectando al archipiélago en las próximas 24 horas, pero en mayor medida a San Andrés.



(Lea también: Playas y ríos en Santa Marta permanecen con acceso restringido por la onda tropical)

Facebook Twitter Linkedin

en la alta Guajira ya hay algunas afectaciones por el paso del ciclón. Foto: Cortesía Claudio Henríquez

Aunque se reporta una disminución de la intensidad ciclónica, no se descarta la posibilidad de la formación de un huracán FACEBOOK

TWITTER

"Se descarta, por el momento una afectación más directa en Providencia y Santa Catalina, ubicadas a unas 58 millas al norte (95 km) de la capital del archipiélago, pero aunque se reporta una disminución de la intensidad ciclónica, no se descarta –nunca se descarta– la posibilidad de la formación de un huracán", explicaron.



En efecto, tanto Martínez como Viloria, informaron que han estado en reuniones permanentes con la directora del Ideam, Yolanda González, monitoreando el fenómeno, que ya cuenta con aviso de Tormenta Tropical y probablemente se fortalezca cuando abandone este jueves la península de La Guajira en mar abierto rumbo al Oeste, hacia el Archipiélago y Centroamérica.



Así mismo, el mandatario comentó que desde hace varios días se han adelantado reuniones con la Oficina Departamental de Riesgo y demás entidades involucradas, como Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil, entre otras, para evaluar los planes de emergencia y el listado de refugios habilitados.



(De su interés: Video: impactantes imágenes de dos trombas marinas en aguas de Cartagena)

La barrera de coral está menguada y no protegerá igual

Rubén Azcárate, biólogo marino de la Subdirección de Mares y Costas de la Corporación Coralina, advirtió que la barrera arrecifal no se encuentra con la misma cobertura de hace dos años, cuando pasaron los huracanes Eta e Iota por San Andrés, por lo que la protección natural no sería la misma.



Al respecto de los ejercicios de restauración coralina que se vienen realizando, con mayor impulso a partir del paso de esos huracanes, el profesional afirmó que muchos de los diseños empleados en las llamadas ‘guarderías’ de coral, son bastante resistentes.



"No obstante, venimos reforzándolas desde finales de la semana pasada, con un sistema de anclajes que resistió las brisas del huracán y confiamos bastante en estas estructuras que tenemos. Todo dependerá de la dirección y la velocidad con que llegue el fenómeno; por la morfología de las islas, dependemos mucho de la naturaleza y de las medidas que las personas tomen para contrarrestar estos eventos extremos", añadió Azcárate.



De otro lado, se les recomendó a la ciudadanía asegurar adecuadamente los negocios y las viviendas; además, validar cuál sería el refugio más cercano al que se tendría qué dirigir en caso de una eventualidad.



De otro lado, Juan Carlos Osorio, presidente de Cotelco, capítulo San Andrés y Providencia, expresó que en el tema de eventos naturales, el gremio siempre está participando cuando es citado en las reuniones de emergencia, a fin de trazar las líneas de acción a seguir.



"Particularmente a nuestros afiliados, les sugerimos tener suficiente abastecimiento de alimentos, agua, y combustible, pues la operación hotelera se mantiene con un norte claro de protección a los turistas y por supuesto al equipo humano", dijo.



En este momento, el llamado que hacemos es a mantener la calma, y a continuar con la acción de prevención, reforzando las estructuras necesarias que puedan ser motivo de peligro para propios y extraños.Además, la Gobernación de San Andrés y Providencia decretó un toque de queda que comienza desde las cero hasta las 18 horas de este viernes primero de julio.

EL ISLEÑO