Las restricciones en San Andrés tras aumento de los contagios de covid-19

Durante los últimos días en San Andrés se ha producido un crecimiento exponencial de los contagios por covid-19 y las autoridades locales como nacionales lanzaron una alerta para promover la vacunación y reforzar los protocolos de bioseguridad. Además, se tomarán una serie de restricciones.



El gobernador de la isla, Everth Hawkins, lamentó los decesos que se han producido en las dos últimas semanas a causa del virus y explicó que, de acuerdo a los estudios del Ministerio de Salud, el alza de contagios se debe principalmente a unos meses de mayor interacción social.



A eso se suma la circulación de la variante Delta en las islas, la cual es de muy rápido contagio. Según Julián Robinson, secretario de Salud departamental, cada portador tiene la capacidad de contagiar a ocho personas más.



De otro lado, el funcionario comentó que el índice de positividad en San Andrés supera la media nacional, ubicándose en el 16,6 por ciento, lo que significa que por cada diez muestras que se realizan, dos salen positivas.



Por eso el gobernador hizo una invitación muy especial a quienes aún no se han vacunado pues –afirma– son los de mayor riesgo de contagio en este el que ya se considera el ‘cuarto pico’ en el archipiélago.



Al respecto, se indicó que en el momento existen 142 casos activos, de los cuales 117 están vacunados y no revisten gravedad, contra 25 que todavía no completan su esquema de inmunización.

Piden que se cumplan los protocolos de bioseguridad

“Si vienen a la isla, por favor, use el tapabocas”. Así se refirió el primer mandatario a la responsabilidad compartida que deben asumir quienes visitan el archipiélago. “Ustedes se pueden enfermar, pero ustedes también a nosotros”, enfatizó Hawkins.



También hizo un fuerte llamado a los gremios, principalmente el comercial y turístico, para exigir el porte del tapabocas a sus clientes. Y anunció que dentro de un paquete de medidas que están próximas a expedirse, como que el uso de las playas será únicamente hasta las 6:00 p. m. y se endurecerán las medidas para el tránsito por la peatonal de Sprat Bight.



Igualmente, informó que lo que resta del torneo WPlay de baloncesto se desarrollará sin presencia de público en el coliseo de Ginnie Bay, ya que se restringirán eventos que implique aglomeración de personas.



“El uso del tapabocas sigue siendo obligatorio, evite salir de su casa si no es totalmente necesario. Necesitamos el apoyo de los gremios, requerimos bajar la presión del hospital, más ahora que se avecina la temporada decembrina”, puntualizó Hawkins.



El Isleño

Para EL TIEMPO

San Andrés