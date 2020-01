Samarios se sumaron al Día sin Carro con total éxito

Durante nueve horas y media, este martes 28 de enero no circularon vehículos particulares en Santa Marta por ocasión del ‘Día sin Carro’, decretado por la Alcaldía Distrital, como una medida en pro del medio ambiente.



A pesar que la invitación de la Alcaldesa Virna Johnson, fue en el sentido de que los samarios aprovecharan esta jornada para tomar conciencia ambiental y practicaran actividades saludables, un buen porcentaje de ciudadanos optaron por sacar sus vehículos y dirigirse a sus lugares de trabajo antes de las 7:30 de la mañana que comenzaba a regir el decreto que restringía la circulación.

Aunque el día comenzó con congestiones vehiculares entre las 5 y 7 de la mañana, durante las horas siguientes la movilidad se redujo en un alto porcentaje, al punto que algunas calles quedaron completamente solas.



La alcaldesa Virna Johnson, puso el ejemplo y salió temprano de su casa en el barrio Los Cocos para caminar hacia la Alcaldía, a unos 3 kilómetros de distancia.



Pero antes la mandataria se encontró con su equipo de gabinete que llegó en bicicletas, para decretar el inicio oficial del Día Sin Carros desde el edificio donde funcionaba el antiguo Hospital San Juan de Dios.



En sus declaraciones a los medios de comunicación, Johnson recordó que “esta decisión no se trata de una acción restrictiva, sino que debe ser vista como una manera de que entre todos contribuyamos a mejorar la calidad del aire que respiramos”.



De hecho indicó que aquel que fuera sorprendido violando el decreto, no recibía una sanción pecuniaria, sino que solamente se le inmovilizaría el vehículo y se le retornó después de 5:00 de la tarde al finalizar la jornada.



La mandataria Distrital, lideró un consejo de seguridad y posteriormente recorrió varios puntos de la ciudad en bicicleta.Con esta medida que se implementaría cada tres meses en la capital del Magdalena, salen de circulación alrededor de 62 mil carros.

Varios samarios optaron por utilizar bicicletas para transportarse a sus debidos lugares. Foto: Foto Archivo Particular

Para garantizar el transporte de los samarios, estuvieron disponibles 672 buses y más de 3.400 taxis, los cuales no tuvieron pico y placa. También las personas acudieron al mototaxismo para ir a trabajar y hacer sus diligencias.



Otra cantidad de habitantes, se vinculó de lleno a la jornada y se les vio movilizándose en vehículos alternativos como bicicletas y patines.



El horario más complicado de la jornada fue el del medio día cuando el transporte público colapsó por la cantidad de usuarios.



Los estudiantes que salían de sus colegios fueron quienes más tuvieron inconvenientes para regresar a su lugar de residencia porque los buses pasaban llenos y no habían taxis disponibles. Hubo algunas quejas sobre las tarifas impuestas por taxistas.



El resto del día transcurrió con normalidad y las personas incluso tuvieron acceso a puntos saludables, donde pudieron hidratarse gratis, hacerse una revisión médica o aplicarse una vacuna.



Algunos comentaron que el Día sin Carro fue una puesta acertada de la Alcaldía por su importancia para el medio ambiente y la salud humana, pero otros rechazaron la medida asegurando que la ciudad no cuenta con un transporte urbano eficiente y porque se generaron muchos traumas en la movilidad.



Satisfechos o no con esta iniciativa que se repite luego de 12 años en la ciudad, la alcaldesa dijo que se hará una evaluación respecto al impacto que dejó en cuanto a las emisiones de CO2 para definir si vale la pena que se institucionalice estas jornadas en la capital del Magdalena.



“Vamos a estar estudiando los resultados para estipular en que cierto tiempo se realizará el Día sin carro e ir avanzando. De pronto la próxima sea el Día sin carro y sin moto y el de más arriba sea Día sin taxis, vamos a estudiar las diferentes alternativas”, puntualizó la mandataria Virna Johnson.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv