El misterio en el asesinato de escolar, en Samaniego, Nariño

Un misterio absoluto rodea el asesinato de una menor de edad en las calles del municipio Samaniego, en el occidente de Nariño.



Casi 72 horas después del hecho, las autoridades no han dado explicaciones del nuevo crimen que repudia toda la comunidad.

El nuevo homicidio se produjo a las 8:00 de la noche del pasado viernes, en el barrio Genoy.



Era estudiante de décimo grado y cuando los hombres que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en varias ocasiones, ella estaba sola y se dirigía a su casa.



(Lea también: Tensión y dudas sobre compromisos en Puerto Resistencia de Cali)



Según la revelación del personero municipal, Álvaro Castellanos, “lo que dicen es que la interceptaron dos hombres encapuchados y le dispararon, del resto no se sabe nada. El CTI de la Fiscalía debe hacer la investigación para conocer los pormenores de lo que pasó”.



La menor de edad ya se había sido objeto de un atentado en la misma localidad hace pocos meses.



“Hace unos seis meses atrás ella recibió unos dos o tres disparos, pero no se supo si eran contra ella o eran balas pérdidas”, recordó.



(Además: Maltratos a directora de Festival de Poesía porque no es de Cali)



En aquella ocasión se había registrado el asesinato de un hombre en una caballeriza.



"Ella había estado por allá también, pero no se supo si los disparos eran para ella o simplemente se trataba de unas balas perdidas”, recalcó el personero.



De este caso, las autoridades aún no han revelado los resultados de la investigación.



(Lea también: Con 2.900 policías más blindarán a Cali contra robos, drogas y homicidios)



Sus familiares les solicitaron a las autoridades esclarecer el hecho en el menor tiempo posible, al igual que determinar las causas que originaron el atentado del que resultó herida y se recuperaba.



Por esa razón no había logrado continuar sus clases virtuales, pero a sus seres queridos y compañeros de clase les había manifestado su deseo de recuperarse para finalizar el año escolar sin inconvenientes.



“Las circunstancias del hecho ya es un trabajo que les corresponde a los investigadores de la Fiscalía”, anotó Castellanos.



En lo que va corrido del presente año seis jóvenes del sexo femenino han sido asesinadas en el municipio, pero las causas aún se desconocen.



Algunos relacionan los casos con feminicidio.



Sin embargo, según el personero “eso lo revela la investigación, habría que mirar si se configura”.



La muerte de la niña que ha causado repudio en la comunidad de Samaniego se registra a pocos días de la celebración del XXXVIII Concurso Departamental de Bandas Musicales, el evento más importante que anualmente se lleva a cabo en el municipio.



Este año se ha programado entre el 9 y el 12 de septiembre, y al mismo ya han confirmado su presencia, al menos, unas 15 agrupaciones musicales de diferentes municipios de Nariño.



“La situación aquí es aparentemente normal”, dijo el personero de Samaniego, donde el 15 de agosto de 2020 se registró la masacre de ocho jóvenes, cuando asistían a una reunión de amigos en una finca, ubicada en las afueras de ese municipio.



Las víctimas mortales de ese entonces fueron Elien Benavides, Laura Melo, Brayan Cuarán, Rubén Ibarra, Sebastián Quintero, Oscar Obando, Byron Patiño y Daniel Vargas.



Hasta el momento, las autoridades han capturado a dos personas como sus presuntos responsables.



Se trata de alias Fercho y alias Mono o Conductor.



De acuerdo con la Policía Nacional, tendrían nexos con el Eln y la banda delincuencial Jaime Obando.



El pasado 15 de agosto la Alcaldía Municipal, Gobernación de Nariño, Mesa Municipal de Paz y el Movimiento Juvenil 15 de Agosto, que agrupa a familiares de los jóvenes asesinados, les rindieron un homenaje muy sentido con la realización de una programación deportiva y religiosa.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO