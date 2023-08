Los salvavidas de Cartagena, esos héroes anónimos, celebran este mes de agosto el primer año de contrato laboral a término indefinido con el Distrito.



Después de 22 años de trabajar con empresas de intermediación laboral, en agosto del 2022 fueron incluidos en la planta de personal del Distrito.



Estos hombres son la cara segura del turismo en las playas, y la suya es una labor de alto riesgo. Escrito con mayúsculas.



Alta afluencia de bañistas los 365 días del año

Salvavidas de las playas de Cartagena: en el rango de riesgos laborales son categoría 5, la máxima en la ciudad, junto con los trabajadores portuarios. Les siguen los bomberos que son categoría 4. Foto: Distriseguridad

El manual de riesgos señala que el bombero está expuesto una vez está en el lugar de la emergencia. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo

El primer paso para mejorar las condiciones de trabajo del cuerpo de rescatistas de las playas vino en el 2018, bajo la figura de orden de prestación de servicios (OPS), cuando los contrataban por 9 meses, pero los tres meses restantes del año tenían que trabajar sin contrato.



Son 61 héroes, la mayoría cartageneros, padres de familia, que desde hace más de dos décadas se juegan la vida para acompañar la seguridad de los turistas, pero también luchan por condiciones dignas de trabajo.



“El manual de riesgos señala que el bombero está expuesto una vez está en el lugar de la emergencia. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo”, señala Deivy Villa Moncaris, quien cumple 12 años en el cuerpo de salvavidas de Cartagena.



Moncaris fue elegido representante por sus compañeros, y tiene la misión, desde hace un año, de ser el vocero del grupo, para todo lo relacionado con tareas administrativas y solicitudes ante el Distrito, Distriseguridad o el cuerpo de bomberos.



El sueldo básico de un salvavidas es de $ 2.223.000, y tienen todas sus prestaciones de ley. Ahora, también podrán tener vacaciones. En el rango de riesgos laborales son categoría 5, la máxima en la ciudad, junto con los trabajadores portuarios. Les siguen los bomberos que son categoría 4.

Irresponsabilidad de los bañistas

Salvavidas de las playas de Cartagena Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

La mayoría de bañistas que rescatan del mar son turistas imprudentes que se lanzan al agua sin acatar las normas de seguridad, como por ejemplo la bandera roja que señala las playas donde está prohibido bañarse, o meterse al agua en estado de embriaguez, o minutos después de haber consumido altas cantidades de alimentos.



“En temporada alta son muchos los bañistas que sacamos cuando se están ahogando, y no con el agua del mar, sino atragantados con comida que acaban de consumir, o por consumo de alcohol”, dice Roddy Rodríguez, uno de los más veteranos rescatistas.

Años de tensión y reivindicaciones laborales

Salvavidas de las playas de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Los casi 6 kilómetros de playa de la Boquilla son los más seguros porque no hay espolones, lo que favorece que no se hagan remolinos, ni se formen las peligrosas corrientes RIP bajo el agua

Uno de los más antiguos, que cumple más 24 años de servicio como salvavidas, es Roddy Rodríguez, cartagenero, habitante del barrio El Reposo, pero con su ‘oficina’ de trabajo en las playas de la Boquilla. Según él, las más seguras de la ciudad.



“Los casi 6 kilómetros de playa de la Boquilla son los más seguros porque no hay espolones, lo que favorece que no se hagan remolinos, ni se formen las peligrosas corrientes RIP bajo el agua, que se van llevando al bañista, y si este entra en pánico puede terminar ahogado”, dice Rodríguez.

Fueron muchos años de protestas

en busca de garantías laborales

Salvavidas de las playas de Cartagena: protagonizaron múltiples marchas y protestas en la Plaza de la Aduana exigiendo mejores condiciones de trabajo. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Antes de la pandemia fueron años de muchas tensiones porque salíamos a protestar pero corríamos el riesgo de que nos echaran del trabajo por exigir condiciones justas

Mientras acompañamos a Roddy en su puesto de trabajo, en las playas de La Boquilla, debe llamarle la atención a una familia que se desentiende de sus niños que juegan solos en el mar. Mientras los adultos escuchan música y beben licor bajo una carpa frente al mar, los pequeños de la familia nadan solos y están expuestos. Roddy debe llevar su pito varias veces a la boca para alertar a los adultos irresponsables de que la corriente se puede llevar a los pequeños.



Roddy Rodríguez y José Manuel Bonet hacen parte de ese primer contingente de auxiliares bachilleres de la policía, que terminaron su servicio con la fuerza pública y vieron en las operaciones de rescate en las playas una alternativa.



A Roddy y sus compañeros los conocimos en las múltiples marchas y protestas que protagonizaron en la Plaza de la Aduana exigiendo mejores condiciones de trabajo.



“Antes de la pandemia fueron años de muchas tensiones porque salíamos a protestar pero corríamos el riesgo de que nos echaran del trabajo por exigir condiciones justas”, recuerda Roddy.



Como toda la ciudad, víctima de la interinidad administrativa, que tuvo 13 alcaldes en 7 años, los salvavidas padecieron esta crisis como nadie, pues no había cabeza administrativa que les pudiera responder ante sus reclamos.



Hoy, en los documentos de contratación del Distrito, el cargo de ellos se llama técnico operativo supervisor en rescate acuático.

Los primeros salvavidas fueron auxiliares de la Policía

Salvavidas de las playas de Cartagena: fueron 18 hombres, los primeros que se lanzaron a garantizar la vida y la seguridad en las playas. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Hoy tenemos alta afluencia de bañistas los 365 días del año

Hace más de dos décadas que un grupo de auxiliares de la policía nacional vio un vació en la seguridad de las playas, y con el apoyo de la institución y la alcaldía crearon el primer cuerpo de salvavidas de la ciudad.



En ese entonces fueron 18 hombres, los primeros que se lanzaron a garantizar la vida y la seguridad en las playas, cuando el turismo en la ciudad no era la jugosa industria que es hoy, y cuando aún se podía hablar de temporada alta de turismo.



“Hoy tenemos alta afluencia de bañistas los 365 días del año”, señala Deivy Villa Moncaris.

Salvavidas de las playas de Cartagena: Otra lucha que hoy emprenden es un presupuesto independiente para los utensilios de rescate y uniformes para ellos. Foto: Archivo particular

Este grupo de rescatistas le plantean al Distrito que el horario de trabajo en las playas debe ser entre las 7 am y la 6 pm, y no a partir de las 8 am como hoy opera.



“El pasado 24 de diciembre se nos ahogó un joven en una playa porque se lanzó a las 6 de la mañana y el mar estaba picado, la gente no mide estas consecuencias”, recuerda Villa Moncaris.



Otra lucha que hoy emprenden es un presupuesto independiente para los utensilios de rescate y uniformes para ellos, porque aún sacan de su bolsillo para comprar muchos de los elementos para trabajar.

