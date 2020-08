Salud mental de caldenses, pendiente durante la pandemia

Caldas y su capital, Manizales, tienen históricamente retos importantes en temas de salud mental.



Muchos caldenses, sobre todo de zonas dispersas del departamento, portan genes tendientes a algunas patologías relacionadas a este campo. En otros municipios, como la capital, son más notorias otras conductas como depresión e ideación suicida -según lo documentado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (Dtsc)- lo que mantiene en alerta, no solo a las autoridades, sino a otros gremios.



Miembros del colectivo de médicos psiquiatras de Manizales enviaron una carta a las autoridades gubernamentales. En ella, el gremio pide prestar atención a las problemáticas de salud mental que se presentan marcadamente en el departamento y que -a su juicio- se han disparado a raíz de lo que ha significado la llegada del covid-19.



“Estos tiempos de pandemia y de confinamiento al cual hemos sido avocados está afectando de forma exponencial a toda la población impactando con mayor violencia a los grupos vulnerables de niños, adolescentes y adultos mayores. Así las cosas, estamos viendo un desbordante incremento, tanto de los problemas, como de las enfermedades de salud mental”, indica la misiva.



Si bien el tema ha tenido incremento exponencial con los años, los recientes hechos ocurridos en la capital caldense han evidenciado el aumento de comportamientos violentos como el consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio, lo que preocupa al gremio.



“Si bien los reportes oficiales de casos no han aumentado significativamente en comparación con el año anterior, se podría estar pasando por alto el hecho de que en las últimas semanas se ha presentado un incremento, lo cual debería abordarse como un brote, con el rigor que amerita”, añadieron.



Y es que de acuerdo con los especialistas, en las consultas que atienden evidencian que las personas no están reportando los casos de intento, por miedo o normalización de patrones de interacción violenta en estos momentos de convivencia estrecha.

“Más que una crítica, la carta es una invitación a que las autoridades, en especial de Manizales, escuchen y apliquen las estrategias descritas en la política pública de salud mental, porque ahí está todo, pero no se ha ejecutado por completo”, dijo el psiquiatra Felipe Agudelo.

Desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas, indicaron que se están ejecutando estas políticas pese a la pandemia en las que se desarrollan diferentes actividades de promoción y prevención, sin embargo, también hay aspectos culturales y educativos pendientes de reformarse.



“El país tiene que seguir trabajando en el tema del estigma, la gente no ve la salud mental como un tema prioritario, por eso no dice sus problemas y no busca ayuda. También está el mito de que la sola consulta de psiquiatría o psicología soluciona el problema, después de eso hay que hacer todo un tratamiento y muchos no lo creen”, indicó la coordinadora de Salud Mental de la Dtsc, Gloria Saldarriaga.



De acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (Dtsc), con corte al 9 de agosto, se habían notificado 639 casos de intento de suicidio en el departamento.



Entre los municipios con más reporte están Manizales, con el 48,20 % de los casos; La Dorada, 6,42 %, y Villamaría, con el 5,95 %. Los otros 24 municipios han notificado al menos un caso en el presente año.



Ante las cifras, ya el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y el secretario de Salud, Carlos Orozco, han reiterado en repetidas ocasiones que la salud mental es una prioridad.



Fue precisamente desde este despacho de donde surgió la creación de una unidad médica exclusiva para tratar enfermedades de salud mental.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES