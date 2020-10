Salento pide frenar entrada de turistas por casos de covid-19

Luego de que se permitiera el ingreso de turistas nuevamente a Salento, Quindío, casi 60.000 personas han acudido al valle de Cocora, la vereda Boquia y el área rural de este municipio, uno de los más visitados del Eje Cafetero.



Solo el último domingo del mes pasado (28 de septiembre), a esta localidad ingresaron más de 14.000 personas, en su mayoría provenientes de departamentos como Cundinamarca, Valle del Cauca y Risaralda.



No obstante, durante este tiempo, unas 30 personas han resultado contagiadas con el covid-19 en este municipio.



De ellas, 20 tienen activo este virus, los demás se han recuperado. Durante una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se evidenció la preocupación por el número de turistas y visitantes que podrían poner en peligro la salud de los habitantes del municipio.



La alcaldesa de Salento, Beatriz Díaz Salazar, señaló que aunque la reactivación económica de los diferentes sectores de la economía local es una prioridad “también lo es la protección de la salud de los salentinos, por lo que llamó la atención de las demás autoridades departamentales para que se sumen a las acciones que se adelantan por parte de la administración de este municipio, al tiempo que se promueve el disfrute del territorio a través del turismo responsable”.

Por esta razón, la alcaldía de Salento le pedirá al Ministerio del Interior una autorización para restringir, nuevamente, el ingreso de visitantes al municipio.



“Vamos a escalar la solicitud para que nos permitan tener una capacidad de aforo en el municipio. Esto va enfocado en la regulación. No podemos determinar con certeza si los contagios han surgido por los turistas; sin embargo, antes de la reapertura nosotros teníamos como siete contagios ubicados en zona rural y este último mes ya tenemos casos en zona urbana, que no teníamos antes. Tener 60.000 personas eleva ostensiblemente el riesgo de contagio y nos hace más vulnerables”, explicó el secretario de Gobierno de Salento, Juan Felipe Berrio.



Al aumento de las cifras de nuevos contagios se le suma lo que las autoridades denominan el mal comportamiento de los visitantes que no cumplen con las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y usar el tapabocas.



“Nosotros llevamos un control y una toma de temperatura al ingreso del municipio. Pero la idea es tener un control sobre la vía entre Armenia y Pereira para frenar el ingreso. El aforo máximo permitido sería de 1.200 vehículos y unas 4.000 personas, los fines semana, especialmente el domingo, que es el día cuando más visitantes tenemos”, agregó Berrío.



En Filandia, otro de los municipios que más visitantes recibe, también se reaperturaron todos los restaurantes, tiendas de cafés especiales, entre otros establecimiento. Y desde hace varios fines de semanas, cientos de visitantes recorren esta localidad.

Abre el parque del Café

Tras seis meses de cierre, el parque del Café, ubicado en Montenegro, Quindío, reabrirá sus puertas este lunes.



A través de un comunicado, las directivas del parque temático informaron que habrá un aforo del 30 por ciento garantizando el distanciamiento físico entre grupos de visitantes, se tomará la temperatura al ingreso del parque y será obligatorio el uso de tapabocas durante toda la estadía. “Aumentamos las rutinas de limpieza y desinfección en todas las áreas, nuestros visitantes encontrarán lavamanos y dispensadores de gel antibacterial durante todo el recorrido”, agregaron.

LAURA SEPÚLVEDA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

ARMENIA