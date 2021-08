Salamina no aguantará tres meses que inicie plan maestro, según habitantes

El anuncio de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, respecto al inicio de obras definitivas en diciembre para detener la erosión que se presenta en Salamina (Magdalena), causó inconformidad y más preocupación en la comunidad afectada.



Las autoridades locales consideran que, a pesar de la gravedad de la emergencia y la catástrofe que podría ocurrir en el territorio, el Gobierno Nacional no le ha dado la atención que se requiere.

(Lea también: Solicitan a Cormagdalena que aclare sobre evacuación en Salamina)

Y es que, aunque Salamina ya ha perdido muchos metros de terreno firme, al extremo que no hay movilidad por su vía de acceso principal y tampoco navegabilidad por la suspensión del ferri, el megaproyecto como solución se tiene previsto iniciar solo hasta diciembre.



El río se acerca cada día más a la zona urbana del pueblo y las autoridades locales temen que no haya tanto tiempo para actuar frente a la agresividad con la que avanza la erosión.



El alcalde de Salamina, Luis Ramón Orozco Orozco, ha sido insistente en sus peticiones a la gobernación y presidencia que no lo dejen solo, porque el problema supera su capacidad de respuesta.



“Cuando se quiera actuar no habrá municipio que proteger”, advirtió el mandatario.

Por su parte, al personero municipal Carlos Mario de la Cruz, le preocupa que han aumentado las lluvias y el río Magdalena está aumentando su caudal.

“No es lógico que mientras la amenaza crezca para los habitantes, sigan los anuncios y nada de obras concretas. Parece que estuviéramos condenados a sufrir por este fenómeno natural que nos tiene agobiados”, indicó De la Cruz.



La población le hace un llamado a la Nación y al departamento que, al menos mientras empieza a ejecutarse el plan maestro, se hagan intervenciones que mitiguen el riesgo.



“Necesitamos que se destinen recursos de forma inmediata en obras de emergencia y no nos dejen a la deriva durante estos tres meses que podría suceder lo que hace tanto tiempo no nos deja dormir”, sostuvo el representante del ministerio público.



La suspensión del servicio del ferri por la inestabilidad del suelo donde queda el puerto ya comienza a generar desabastecimiento y aumento en el valor de productos de la canasta familiar.

(Le puede interesar: La Guajira, a la espera de gobernador encargado tras salida del titular)

Igualmente, las personas que tuvieron que cerrar sus negocios ubicados en esta zona también están desesperados, porque no han vuelto a trabajar y ya se acabaron los recursos.



El drama aumenta para esta población que se siente olvidada y vive en una permanente zozobra por el peligro que les representa el río Magdalena.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

