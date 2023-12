Sacrilegio en Tolú (Sucre): Se robaron la Custodia de la Iglesia Santiago Apóstol

La Custodia de la Iglesia Santiago Apóstol - Templo Santiago El Mayor de Tolú (Sucre) fue hurtada por delincuentes quienes ingresaron a la parroquia para sustraer esta pieza y con ella la hostia consagrada.



Para el padre Derian Rodríguez, quien está al frente de la iglesia en Tolú, en el Golfo de Morrosquillo, zona turística de Sucre, lo ocurrido es un sacrilegio por el significado que tiene este ornamento litúrgico para el mundo católico.



“Es el elemento donde se coloca el Santísimo Cuerpo de Cristo, la hostia consagrada para la eucaristía de los fieles. Ese es el verdadero valor de la pieza que se sustrajeron del templo”, dijo.

El sacerdote explicó que el oratorio de la Iglesia Santiago Apóstol fue dejado abierto por alguna descoordinación con las personas que laboran en la parroquia y en horas de la madrugada los delincuentes ingresaron para llevarse la Custodia.



“Rompieron el vidrio donde se encontraba la pieza religiosa, porque no es un vidrio de seguridad, que debería ser y se la llevaron. A lo mejor pensaron que se trataba de un elemento de mucho valor económico, pero no es así”, indicó.



Precisó que la Custodia está fabricada en una aleación de metal, pero nunca fabricada en oro como muchas personas lo piensan.



“Esa Custodia es de una aleación de metal, un elemento de esta naturaleza en oro debe estar muy custodiado, a lo mejor en un museo, pero en ninguna parroquia se tiene una Custodia así de un alto valor económico”, precisó.



Señaló que efectivamente si tiene un valor, pero que ninguna parroquia va a comprar un elemento de tanto significado religioso porque alguien llegue de la calle a vendérselo.



“Creemos que la persona que se llevó la Custodia con el Santísimo no tiene ni idea del valor espiritual de lo que se llevó y nadie la va a comprar porque inmediatamente se dan cuenta que es robada”, anotó.



El padre Derian Rodríguez manifestó que hicieron la denuncia ante las autoridades correspondientes y que la Policía Nacional adelanta las investigaciones para dar con el responsable del robo y recuperar el elemento religioso que fue hurtado.



Además del trabajo que hace la Policía Nacional para localizar la Custodia, la comunidad de Tolú se unió en torno al acontecimiento y por su cuenta iniciaron las averiguaciones que los lleve a encontrar esta pieza religiosa.



“Hacemos un doble llamado, primero uno de carácter espiritual que, es el hacer actos de desagravios frente al sacrilegio cometido ante la comunidad católica y en segundo lugar, a las personas que tengan alguna información que nos ayude a encontrar la Custodia con el Santísimo, que le informe a la Policía”, expresó.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo