Pescadores wayú de la Alta Guajira, atraparon en sus faenas de pesca en altamar un tiburón de unos 2,5 a 3 metros de largo, el cual fue trasladado hasta la orilla de la playa en donde fue sacrificado en presencia de varios menores.



(También : Tenerife (Magdalena) incomunicado por desbordamiento del río Magdalena)



La Corporación Autónoma Regional Guajira (Corpoguajira), rechazó el hecho y lo calificó como un atentado contra la fauna marina.

Aclarando que dicha actividad está restringida a través del Decreto 281 de 2021, por medio del cual se establecen medidas para la protección y conservación de tiburones, rayas marinas y quimeras de Colombia.



(Además : Las cámaras que protegen al puente Pumarejo de los vándalos)



La bióloga de Corpoguajira Marcela Saavedra, asegura que se encuentran investigando el tipo de especie a la que pertenece, la cual no es muy común ubicarla geográficamente en aguas de La Guajira y al parecer podría tratarse de un tiburón blanco o mako.



Lo cierto, es que desde hace mucho tiempo los investigadores de la autoridad ambiental, aseguran que no se encontraba un animal igual de este tamaño.



Saavedra, explica que es probable que por el paso reciente de tormenta tropical Two, el animal pudo haberse desviado por la corriente de las aguas marinas.



Es de señalar que la autoridad ambiental conjuntamente con el ministerio de Ambiente, viene implementado varias jornadas de socialización con los pescadores de Dibulla y Riohacha sobre la importancia del tiburón para la salud del océano, la cual estarán realizando este mes en Uribia.



(No deje de leer: Tenerife (Magdalena) incomunicado por desbordamiento del río Magdalena )



A lo que se suma la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado Sawairu, con el fin de asegurar la conservación de pastos marinos y especies acuáticas.



Poco se conoce sobre el destino que tuvo el tiburón, pero se presume que quienes lo cazaron lo utilizaron como alimento.Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha