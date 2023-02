"La cultura paisa tiene lo más bueno en este mundo, pero tiene lo más malo en este mundo", sentenció el fray Fernando Piña, sacerdote de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Boyacá, durante un sermón.

El cura lanzó fuertes comentarios para los paisas justo cuando en la eucaristía hacia presencia una delegación de Antioquia. Tras los señalamientos y la polémica generada, el fray Piña pidió disculpas y la Basílica también rechazó sus palabras.

¿Qué dijo el padre sobre los paisas?

En medio de la misa del primer domingo de Cuaresma, el sacerdote trató de hacer un paralelo entre los pasajes bíblicos y la percepción que él tenía sobre los antioqueños. Sin embargo, las comparaciones no fueron bien recibidas.

"Son líderes para el bien o para el mal y ellos lo saben, no me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo. ¿Dónde hay universidad para prostituirse? En Medellín. ¿Dónde hay más de 1000 estudiantes para desnudarse de web cam? Lo montó un paisa", mencionó.



"Porque el paisa puede vender el pecado como bueno. La droga, ¿quién la distribuye? El microtráfico, ¿quién lo distribuye? Los paisas, porque hacen ver el pecado como bueno. Pero los mayores líderes espirituales también están allá y los mejores católicos y santos también están allá y también me les quito el sombrero", finalizó.

'Un chiste que le salió pésimo'

En conversación con EL TIEMPO, el fray Carlos Mario Álzate, rector del Santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, calificó lo hecho por su compañero como desafortunado.

"No fue algo mal intencionado o preparado. (...) De manera desafortunada, el padre comenzó diciendo que lo hacía de forma jocosa, como un chiste, pero le salió pésimo. Intentó hacer un paralelo entre el paisa -que por naturaleza es emprendedor- cuando hace bien y cuando hace mal", señaló.

Paradójicamente, el fray Carlos Mario es antioqueño y ratifica que su colega 'metió la pata', contradiciendo la mentalidad de la Iglesia.

"Lo que parece un incidente desagradable que no trascendería, hoy se volvió viral. (...) Nos ha mortificado mucho porque el Santuario se caracteriza por ser un espacio abierto", añadió para este diario.

Basílica de la Virgen de Chiquinquirá Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

"Hablé con él, está muy afectado. Pedirá disculpas a los perigonios antioqueños y a los fieles católicos, reconocerá que fue un exceso verbal y que sus palabras no eran las adecuadas para una celebración litúrgica", aseguró.

Además, el fray Carlos Mario rechazó los ataques que ha sufrido el sacerdote tras el sermón e hizo un llamado al respeto.

"El mensaje es que nos disculpen por esta metida de pata. Antioquia es una tierra muy linda. Esta es una alerta de la responsabilidad que tenemos para que seamos muy prudentes cuando estamos frente a un micrófono", concluyó.

'No hay nada que decir'

El fray Fernando Piña en un breve pronunciamiento lamentó los calificativos realizados a los paisas al vincularlos con narcotráfico y prostitución.

"No hay nada que decir, un saludo de corazón. Quiero esa tierra, tengo amigos, allá he crecido en esa tierra. Ojalá no nos prevengamos, no nos llenemos de prejuicios y temores, porque también se pueden perder por este tipo de tensiones las buenas relaciones entre seres humanos", comentó para 'Noticias Caracol'.

Por ahora, el padre envuelto en la polémica se alejará de las eucarísticas y estará en un tiempo de reflexión.

