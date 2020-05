Exgobernador estaría involucrado en caso de presunto abuso sexual

Un presunto caso de abuso sexual tendría en el ojo del huracán al exgobernador del Quindío, el sacerdote Carlos Eduardo Osorio.

Según confirmó Carlos Quintero Ríos, obispo de Armenia, la denuncia data del 2018 y fue interpuesta en aquel entonces ante la Oficina del Buen Trato de la Diócesis de Armenia por un hombre que asegura que los hechos se dieron cuando era menor de edad.



"Todo este proceso canónico, y a la vez penal, se debe llevar con juicio y como lo ha planteado el papa Francisco, con tolerancia cero, esto nos causa un dolor institucional, hay un dolor para el obispo, y la comunidad sacerdotal y católica, pero igualmente nosotros estamos siempre abiertos y dispuestos a prestar todo nuestro servicio a los entes investigativos. Yo he obrado en consecuencia con el derecho canónico y la ley", señaló el obispo.

Le puede interesar: Mocoa denuncia tres años sin el inicio de obras para su reconstrucción



El caso ha causado revuelo en la región, pues Osorio había sido retirado del sacerdocio al asumir como gobernador y se suponía que al terminar su mandato retomaría sus funciones en el ministerio, pero el pasado 3 de enero del presente año, se conoció que el obispo de Armenia lo había suspendido nuevamente.



A través de una carta enviada en enero de este año, Carlos Eduardo Osorio aseguró que "la suspensión es una censura, por lo cual se le prohíbe al clérigo el ejercicio de derechos que le corresponden por su potestad de orden".



Osorio fue elegido en 2015, luego de tener el apoyo en su candidatura de los partidos Liberal y Conservador. Comenzó su mandato en enero de 2016 y estuvo en el cargo hasta 2019. Es sacerdote desde hace 30 años y, entre varios cargos que ha tenido, fue asesor de la Red de Solidaridad Social durante la presidencia de Andrés Pastrana, y secretario de la Embajada de Colombia en el Reino Unido.



En ese momento, se estableció que esa suspensión se debía a que el exmandatario había pasado por alto la prohibición que pesa sobre los sacerdotes de acceder a cargos públicos, versión que tomó fuerza luego de que Osorio publicara en sus redes sociales que "cuando decidí presentarme como candidato a la gobernación del Quindío lo hice porque, a conciencia, consideré que era lo correcto por el bien del departamento. Como consecuencia, respeto y asumo la decisión de Monseñor, quien es sucesor de los apóstoles y le debo obediencia”.

Lea también: Retrato de Leticia: pueblo que llora la peor tragedia de su historia



El exmandatario afirmó ayer, a través de RCN Radio Armenia, que si existe tal denuncia, debe ser puesta en conocimiento de las autoridades y se debe hacer un debido proceso con las autoridades correspondientes.



“Yo siempre he dicho que uno puede cometer pecados mas no delitos. Si alguien tiene conocimiento de algún delito debe denunciarlo ante la fiscalía o autoridades eclesiásticos, como en este caso, y se debe hacer un debido proceso”, declaró el exgobernador.



Osorio agregó en la misma entrevista que “no se puede hacer algo simplemente con una queja, la persona debe dar la cara y entregar las pruebas, pero por una acusación no se puede hacer todo un proceso de suspensión, poniendo la vida de una persona en la palestra pública de esa manera. Yo aspiro a que esto no sea otra cosa de esas situaciones tratando de enlodar el nombre de uno”.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el exgobernador del Quindío en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible establecer contacto.

ARMENIA