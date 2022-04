Doriam Rocha, exorcista y sacerdote de la Parroquia La Concepción de Valledupar, vive su propio calvario durante la celebración de la Semana Santa.



El sacerdote asegura ser víctima de una extorsión por parte de un medio de comunicación de esta localidad, que supuestamente, lo chantajeó económicamente para impedir la difusión de una noticia en su contra.



El escándalo estalló al término de la misa campal de lunes santo que se llevó a cabo en la Plaza Alfonso López, de la capital del Cesar, en honor a Santo Eccehomo, patrono de los vallenatos.

El hecho ocurrió el pasado martes cuando realizaba

los preparativos para El Viacrucis por la Vida

He venido con un sufrimiento porque un medio de comunicación de esta ciudad me está extorsionando. No accederemos a sus pretensiones, por eso les pido mucha oración

El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.



“He venido con un sufrimiento porque un medio de comunicación de esta ciudad me está extorsionando. No accederemos a sus pretensiones, por eso les pido mucha oración”, enfatizó el presbítero ante miles de feligreses que asistieron al acto litúrgico.



El religioso relató que el hecho ocurrió el pasado martes cuando realizaba los preparativos para El viacrucis por la vida que tuvo lugar recientemente en Valledupar.



“Llegaron tres personas: Un matrimonio y un camarógrafo. Dijeron que estaban realizando una investigación sobre un tema alusivo a una mujer, que asegura haber tenido una relación conmigo. 'Queremos conocer su opinión', me dicen”, comentó Rocha.



“Luego la mujer me pregunta: ¿Cómo hacemos para negociar, para no difundir la noticia?...me negué rotundamente a negociar, tampoco acepté ninguna pretensión”, dijo consternado el exorcista.

El medio denunciado buscó con el

hablar obispo de la Diócesis de Valledupar

Luego la mujer me pregunta: '¿Cómo hacemos para negociar, para no difundir la noticia?'...me negué rotundamente a negociar, tampoco acepté ninguna pretensión

El sacerdote no entregó detalles sobre el medio informativo, y se reservó el nombre.



Va más allá y sostiene que estas personas acudieron a donde el obispo de la Dióces is de Valledupar, Oscar José Vélez Isaza.



“Pensé guardar silencio. Pero al terminar el rosario de la Coronilla de la Misericordia, Dios me dio fuerzas para denunciar lo que estaba pasando. No tengo nada que ocultar, mi pasado está lleno de gratos recuerdos. ‘La verdad nos hace libres’ y muchas personas quedan impunes por estos casos”, subrayó.



Argumenta que de ser necesario instaurará una denuncia ante las instancias judiciales.



Resalta que este momento prefiere tomarlo como un acto de reflexión y proceso de conversión espiritual para el medio informativo.



“Tenemos registro de todo lo que acontece en este lugar. A pesar de estar viviendo una situación dolorosa, sería inhumano y anticristiano decir el nombre del medio, porque cuando a Jesús le preguntaron quien lo traicionó, en ningún momento dijo Judas”, sostuvo.

Ejerce como exorcista oficial

de la Diócesis de Valledupar

Pertenezco a la Asociación Internacional de Exorcista. Inicié como auxiliar del padre Juan Guinard, Tras su muerte, fui nombrado como exorcista oficial de la Diócesis de Valledupar.

Doriam Rocha es natural de Mariangola, corregimiento de Valledupar. Viene de un hogar humilde conformado por seis hermanos, uno de ellos también es sacerdote.



“Mi mamá es madre soltera, una guerrera que supo criar con rectitud y principios morales a todos sus hijos cuando mi padre nos abandonó. Mis hermanos son profesionales en diferentes áreas”, destacó Rocha.



Tiene 40 años de edad, muchos de ellos dedicados a la vida sacerdotal. Es acogido por los feligreses de esta ciudad. Ejerce como exorcista oficial de la Diócesis de esta ciudad desde hace más de una década, tiene un canal en redes sociales con más de 10 mil seguidores.



“Pertenezco a la Asociación Internacional de Exorcista. Inicié como auxiliar del padre Juan Guinard, Tras su muerte, fui nombrado como exorcista oficial de la Diócesis de Valledupar. Mi misión es servir. Nunca me he visto involucrado en ningún escándalo, no temo por lo que puedan publicar, mi vida social es poca a pesar de que soy una persona muy reconocida”, destacó el padre.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

