'Mi tarea no es juzgar a nadie': sacerdote de Natagaima pidió perdón

"A que no adivinan cuál es la ciudad de Colombia donde más maricas hay. ¿De dónde salió la reina de los gays? De Natagaima, ¿o sea que los maricas más bonitas dónde están? En Natagaima", dijo en una misa el sacerdote Ricardo Zabala.



Su sermón contra la comunidad LGTBIQ durante una misa en Natagaima, Tolima, causó todo tipo de rechazo después de difundirse el video con sus declaraciones. Su comentario había sido a causa de un desfile que realizó la comunidad por las calles para luego coronar a su reina en el coliseo.



“Hay cosas que no van, no van y no van. Uno no tiene por qué permitir esas cosas, no se les haga extraño cuando los niños también desfilen, besándose los niños en su casa, no se les haga extraño, a ustedes les pido no permitan esas cosas”, dijo Zabala el pasado domingo 5 de septiembre.

Polémica en Natagaima, Tolima, por sermón homófobo de sacerdote https://t.co/lzfdO3k0Vh pic.twitter.com/4KwIhQjrFf — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) September 7, 2021

Ante la polémica, el sacerdote ofreció disculpas públicas durante la eucaristía del 12 de septiembre realizada en el municipio.



"Siguiendo el llamado del Papa Francisco a pedir perdón cuando ello es necesario, quiero reconocer que mis palabras no fueron adecuadas, como quiera que mi condición de pastor y discípulo de nuestro señor Jesús exige una actitud respetuosa para todos", afirmó Zabala tras la orden del obispo Fernando González de que se retractara.



La molestia de los miembros de la comunidad LGTBIQ se había hecho notoria en los últimos días. Incluso, pidieron que el sacerdote fuera trasladado a otro municipio.



“Pido disculpas a la comunidad LGTBI y a mi comunidad parroquial por el modo en el cual me expresé. Invito a escuchar la palabra de Dios que nos recuerda la igual dignidad que acompaña a cada ser humano”, puntualizó Zabala en su más reciente sermón.



Finalmente, el cura se comprometió a continuar su laboral pastoral predicando la verdad.

