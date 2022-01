Hay revuelo en Cúcuta tras conocerse un video viral en el que un sacerdote denuncia presuntos actos de corrupción en el interior de las cajas de compensación de Norte de Santander.

En plena homilía transmitida en las plataformas sociales, el sacerdote Humberto Nieto, señaló que algunos empleados de las cajas estarían siendo obligados a vender rifas y apoyar a candidatos políticos de la región.

"Las cajas de compensación pertenecen al pueblo, pero políticos se adueñaron de ellas. No solamente las manipulan, sino obligan a sus empleados a hacer lo que ellos quieren (…). Se hace lo que ellos dicen y nunca para progreso de la comunidad, sino para sostenerse ellos en su cargo", dijo el sacerdote.



Además, el religioso afirmó que el panorama es desalentador de cara a los próximos comicios del mes de marzo. Algunos funcionarios de las cajas de compensación le habrían contado detalles sobre los actos de corrupción.



"En esta época a los empleados les toca vender unas boletas carísimas, creo que son a 500 mil pesos cada boleta, para pagarle la campaña al candidato (…) y aparte de vender las boletas, tienen que irse para los barrios a conseguirles los votos", agregó.

Los asistentes de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el barrio La Playa de Cúcuta, y los cientos de seguidores en redes sociales aplaudieron el sermón del sacerdote. Foto: Captura de video de Facebook

El sacerdote Humberto Nieto, quien pertenece a la Diócesis de Cúcuta, fue más allá en la denuncia e invitó a los feligreses a reflexionar y a "castigar" en las elecciones a los políticos corruptos.

"No hay necesidad de hacerles mala propaganda, sencillamente no votemos por ellos. (…) La corrupción algún día tendrá que acabar en Colombia", sentenció el presbítero, quien invitó a no guardar silencio y denunciar cualquier irregularidad.



Los asistentes de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el barrio La Playa de Cúcuta, y los cientos de seguidores en redes sociales aplaudieron el sermón del sacerdote.



Por ahora, ninguna de las dos cajas de compensación se ha pronunciado sobre esta denuncia realizada por el religioso.



Ante la magnitud de la denuncia y el video viral, la Superintendencia de Subsidio Familiar inició una investigación preliminar a las cajas de compensación que operan en Cúcuta.

