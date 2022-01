Por tratar de impedir que un ciudadano se orinara la reja de una iglesia en el municipio de Albania, el padre Ismael Saldarriaga fue agredido con improperios y golpes. Esto llevó a que tomara la decisión de salir del pueblo, suplicándole al obispo su traslado.



El sacerdote aseguró que se encontraba con varias personas hablando en frente de la parroquia cuando vio a un hombre que se acercó a la reja y comenzó a miccionar, por lo que decidió acercársele y llamarle la atención.

"Le dije que no se orinara ahí, que eso era una iglesia, que respetara. Y él me dijo que quién era yo, que él hacia lo que le daba la gana", sostuvo.



El hombre siguió con una andanada de groserías. Luego, cuando el clérigo dio la espalda; lo atacó con una secuencia de golpes.

"Cuando le di la espalda; me dio dos o tres trompadas por la espalda y después una patada. La gente se metió y él seguía con ganas de pegarme. Estaba tomando, estaba borracho", agregó.



La intervención de la comunidad evitó que el agresor le siguiera pegando y se lo llevaron a otro lugar.



Esta situación llevó al padre a enviarle una nota al obispo de la Diócesis de Riohacha, monseñor Francisco Ceballos, solicitando su traslado del pueblo luego de más de cuatro años como sacerdote de la iglesia principal de la localidad.



"Le dije que le suplicaba que me hiciera el traslado ante los hechos ocurridos", sostuvo Saldarriaga, con una voz entrecortada, debido a que esta situación le ha provocado tristeza.



El párroco asegura que su traslado debe realizarse por el bien espiritual y físico de él. "Estoy muy triste. Demasiado. Yo no pensé que me odiaran tanto, si sabía que no le caía bien a algunas personas, pero ahora entiendo más", puntualizó.

Disputas con la comunidad

Son varias las diferencias que el padre Saldarriaga ha tenido en Albania durante su ministerio. Una se originó por la controversia que generó la tala de un árbol ubicado junto a la parroquia, que impedía la ampliación de la misma.



"Yo he visto una oposición bastante fuerte, no de todo el pueblo, pero si de un grupito", sostuvo.



El árbol estaba plantando a un costado de la iglesia, ubicada en frente de la plaza principal, el cual era considerado por los albaneses como una insignia del pueblo, debido a que en sus orígenes se le llamó Calabacito, por la gran cantidad de árboles de calabazo que había en la zona.



Otras de las diferencias fue generada por la prohibición de ventas ambulantes en frente del templo.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA

