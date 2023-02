Hasta este martes 7 de febrero, la ruta alterna a la vía Panamericana, a la altura del paso de El Bordo, La Sierra y Rosas, en Cauca, estará cerrada.



Así lo confirmaron el gerente de la Terminal de Popayán, Dimas Rafael Gutiérrez, y autoridades de transporte de la región.

Este corredor permanece sin operaciones desde el pasado 4 de febrero, con el objetivo de continuar con los trabajos de ampliación de la carretera para conectarse con la Panamericana, luego del derrumbe que incomunicó a Nariño, Cauca y el Valle del Cauca con el interior del país, el 9 de enero.



El martes se habilitará la vía 7:'00 a. m. a 7:00 p. m., en el sentido de El Bordo a Rosas.



El miércoles se abrirá el sentido contrario, de norte a sur, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.



“Se recuerda que la vía es para vehículos livianos no superiores a tres toneladas”, recalcó Gutiérrez.



El secretario de Infraestructura del Cauca, José Rodrigo Astaiza, indicó que se esperan que este sea el último cierre del corredor.



“La restricción no es un capricho, sino porque en algunas curvas, dada la longitud de los vehículos, no alcanzan a cruzar y se quedaban atascados. Esperamos que se pueda dar paso a vehículos de mayor peso”, señaló el funcionario.



El director de Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Alfonso Latorre, recientemente informó que el próximo 20 de febrero quedará listo el paso de vehículos de carga pesada por la vía Panamericana, entre La Sierra y Rosas.



Para ese día, esta vía estaría habilitada en un solo sentido, en afirmado (piedra, arena y finos) y al día siguiente en sentido contrario, en horario diurno.



Así mismo, el alto funcionario manifestó que se construye una vía alterna, en el sector del deslizamiento, de 2,1 kilómetros y un puente de 90 metros.



El desastre natural registrado ese pasado 9 de enero afectó un área de 90 hectáreas y generó pérdida de bancada en la vía nacional que conecta a Popayán con Pasto, a la altura de la vereda Chontaduro. Está dentro del corregimiento de Párraga, que pertenece al municipio Rosas, en el kilómetro 75.



Según el Registro Único de Damnificados (RUD) ya son 222 familias damnificadas (622 personas); 72 viviendas destruidas, 117 no habitables y ocho averiadas; múltiples pérdidas agropecuarias y la destrucción de las instalaciones de la institución educativa Alfonso Córdoba, tanto la sede principal como dos sedes de primaria, donde se brindaba formación para 109 niños y niñas.



