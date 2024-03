Ruptura de tubería obliga a evacuar a 16 familias en Cartagena

Ante la fuga presentada en una de las líneas de conducción de Aguas de Cartagena, ubicada en Cerros de Albornoz, la Unidad de Gestión de Riesgos acompañó el desalojo voluntario de 16 familias cuyas viviendas se construyeron irregularmente sobre la zona donde se encuentra la tubería.

“Se evaluó la necesidad de que sobre la ruta del tubo no haya vivienda construida, que es la complejidad de esto. Afortunadamente hubo colaboración de las mismas familias que estuvieron acá y aceptaron desalojar bajo el apoyo de la Unidad de Gestión, para poder intervenir y revisar cómo está el tubo”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

A estas familias, de acuerdo con el mandatario, se les otorgó un subsidio para trasladarse a otros sectores de la ciudad.

Les cuento de primera mano para evitar desinformación.



Resulta que Acuacar en el pasado Consejo de gobierno, nos reportó sobre una posible fuga en un tubo madre ubicado en el sector La Paz, en los Cerros de Albornoz, que conduce agua cruda hasta la estación de El Paraguay.

Por su parte, Aguas de Cartagena manifestó que están investigando las causas y las dimensiones del daño, con el fin de desarrollar una estrategia de intervención.

El servicio de agua potable, de acuerdo con la compañía, se está prestando con normalidad, sin embargo indicaron que avisarán oportunamente si se requiere hacer alguna suspensión.

“La empresa solicita a los usuarios no hacer acopio innecesario de agua para evitar desestabilizar el sistema, al igual, que hace un llamado a la comunidad a no prestar atención a rumores o cadenas de información no verificadas”, indicó.