'Fiestas covid', dolor de cabeza para autoridades de Santa Marta

Las rumbas prohibidas covid no paran en Santa Marta.



A pesar que las autoridades han aumentado los operativos contra la indisciplina social, estos eventos nocturnos siguen realizándose sin ningún temor al virus que se propaga cada vez con mayor celeridad.



En algunos barrios populares la irresponsabilidad de la gente es tan grande que no se conforman con reuniones en casas, si no que hasta cierran calles completas para organizar bailes multitudinarios.



A los asistentes se les ve aglomerados, sin tapabocas y violando todas las restricciones y medidas decretadas por la Alcaldía en medio de la pandemia.

Vecinos inconformes con estas mega rumbas informan a la Policía, pero aseguran que muchas veces el cuadrante prefiere no atender el llamado porque son recibidos con agresiones.

De hecho en el mes de diciembre una intervención de una patrulla a una fiesta callejera dejó un saldo de un muerto y tres heridos, pues uno de los uniformados tuvo que defenderse con su arma de dotación de los ataques que recibieron a su llegada.



La Alcaldía viene adelantando caravanas de seguridad que han permitido desarmar este fin y comienzo de año casi 200 celebraciones masivas e imponer sanciones a los organizadores.



Sin embargo las rumbas clandestinas continúan siendo un problema para las autoridades y un riesgo para la salud de los samarios.



En las últimas horas circuló un video por redes sociales, donde se ve a por lo menos unas 150 personas en una de estas fiestas callejeras con músicas a altos volumen y consumo de alcohol.



Aunque se desconoce la fecha exacta de esta fiesta, todo indica que se desarrolló recientemente en el barrio El Pando y no hubo autoridad que pudiera evitarla.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En twitter: @rogeruv