Ruby Rumié: la dignificación de la palenquera, en el arte

Dominga Torres Teherán tiene 84 años y fue la inspiración de ‘Tejiendo Calle’, obra de la artista cartagenera Ruby Rumié, quien exploró durante tres años la cotidianidad y develó los secretos de 50 vendedoras de pescado de las calles de Cartagena.



“El objetivo de este proyecto es dignificar, a través del retrato fotográfico, a 50 mujeres mayores de 60 años de similares condiciones laborales y sociales, partiendo del concepto de que hay infinidad de percepciones del cuerpo y de que este solo existe cuando el hombre lo construye culturalmente”, explica Ruby en uno de los apartes del ensayo que escribió para el libro que compila su trabajo.

Se trata de fotografías de mujeres humildes que han recorrido la mayor parte de su vida las calles con una palangana en la cabeza repleta de pescado o frutas para ganarse el sustento diario, pero que, en medio de la opulencia y la imagen tecnicolor de la primera ciudad turística del país se hicieron anónimas.





“Ver algo por primera vez, cuando siempre ha estado allí es como correr un sutil velo entre lo visible y lo invisible. En este caso el velo representa los estereotipos que se encuentran arraigados en la sociedad probablemente desde la época colonial…”, reflexiona la creadora.



El resultado de ese primer encuentro con Dominga desencadenó en una serie de retratos hermosos, en gran formato, de vendedoras del corregimiento de Palenque, y de sectores olvidados como Tierrabomba y otros barrios populares, en los extramuros de la Ciudad Colonial, que llegaron con sus vidas cargadas de enseñanzas y símbolos.

En la ceremonia del lavado de pies, la palangana que siempre cargaron en la cabeza sirvió para lavar con agua purificadora sus pies cansados Foto: Ruby Rumié

La mayoría de ellas, pese a recorrer las mismas calles vendiendo pescado, durante más de cuatro décadas, no se conocían entre sí.



“Este proyecto nació justamente en la calle: frente a mi estaba Dominga vendiendo pescado como lo ha hecho por más de cuarenta y cinco años en mi barrio, pero por primera vez la vi”, señaló la artista, durante la presentación del libro de la obra, en la Galería NH de Cartagena. Un texto, de Villegas Editores, que es en sí una obra de arte y una joya editorial que compila líneas poéticas y los estudios fotográficos.

Y ahí estaba Dominga Torres con su mirada de soslayo posando para Ruby, en una fotografía icónica de la obra, y portada del libro. Foto: Ruby Rumié

Amuletos y aseguranzas

‘Tejiendo Calles’ es una obra que resalta tradiciones ancestrales venidas desde África.



Descubrimos, por ejemplo, que en sus prendas íntimas las palenqueras portan escapularios, cruces, rosarios, imágenes de la Virgen María, pasajes bíblicos, pequeñas bolsitas de tela en colores vivos, amuletos y otras aseguranzas; o las ramitas de azahar de la india que llevan detrás de las orejas para la buena suerte en las ventas del pescado. Un valioso componente antropológico.



“Durante las sesiones fotográficas mientras ayudaba a cada una a cambiarse de vestido descubrí que muchas llevaban un universo de pequeños objetos adheridos a su ropa interior… a mi parecer comprenden un saber espiritual y otros fines prácticos", suma Ruby, una artista disciplinada que camina la ciudad y escudriña en esos recovecos que pueden parecer marginales.



Precisamente, ‘tejiendo calle’ era una expresión que usaban las abuelas para referirse a los caminantes.



“Siempre he pintado y la gente me preguntaba si eran fotos, ahora, con esta obra, me dicen que parecen pinturas”, señala Ruby a EL TIEMPO, en su taller del barrio Getsemaní, que no es otro escenario que un búnker donde se respira arte y silencio.Afuera retumba la efervescencia de la fiesta Caribe.

La palangana de porcelana ahora era el recipiente para lavar sus pies. Foto: Ruby Rumié

“¿Cuál es el sentido del arte y el compromiso del artista con nuestras comunidades? La respuesta llegó cuando trasladé mi taller al barrio Getsemaní, contrario a la opinión de familiares por tratarse, según ellos, de un barrio peligroso. Para sorpresa encontré un barrio de tradiciones, solidario y alegre, que nada coincidía con estereotipos negativos”, recuerda en un corto documental.



Pero quizá el momento más sublime del trabajo fue cuando reunió a todas las palenqueras para el ritual de lavado de los pies, en el cual ellas fueron vestidas de blanco.



“La palangana que por muchos años cargaron sobre sus cabezas, ahora era el recipiente donde lavaría sus pies”, le dijo en su taller a este diario.

‘Tejiendo calle’ fue expuesta en Nueva York por invitación de la Fundación Rockefeller, en la Galería NH de Cartagena y en el Museo Rayo de Roldanillo, Valle.



