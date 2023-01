"Allá no alcanzamos a sacar nada. No tenemos ropa, no tenemos comida". Estas son las palabras de Jesús Alirio Zúñiga, uno de los damnificados por la enorme avalancha que se registró en las últimas horas sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto, y que hasta ahora ha afectado a más de 150 familias.



El deslizamiento de tierra perjudicó a las veredas La Soledad, Santa Clara, Párraga Viejo y Chontaduro -ubicadas en Rosas, Cauca-, y se llevó varias viviendas y el colegio Alfonso Córdoba.

"No hubo tiempo de nada, yo alcancé a salir, mi hijo quedó atrapado y una nuera (...) Lograron a salir hoy, por ahí a las 10 de la mañana", dijo Zúñiga, quien le pidió ayuda a los rescatistas para sus animales o alguna de sus pertenencias.

"Acá quedamos sin nada", agregó y pidió a las autoridades que los afectados sean trasladados a algún lugar distinto a Rosas, ya que "todo el municipio tiene fallas y es una zona de riesgo".



Testimonio de habitante de la región damnificado con el deslizamiento.



📽️: @juanfotosadn pic.twitter.com/LtLGLZ2xoL — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 10, 2023

Precisamente, el director de la Oficina asesora de Gestión del Riesgo, Wisner Cortés, señaló que organismos de socorro se trasladaron a la zona, donde ya rescataron y llevaron a lugares seguros a las personas que habían quedado atrapadas. Afortunadamente no se registran víctimas fatales.

Sin embargo, es importante resaltar que hay cierre total de la vía Panamericana por el deslizamiento de tierra en el kilómetro 75, vereda Chontaduro.

"Recomendamos a los usuarios de la vía utilizar corredores alternos; para vehículos livianos, La Sierra - Rosas - Popayán, y para automotores pesados, Pasto - Mocoa - Popayán”, dijo el coronel José Ricardo Archila, comandante de la Policía Cauca.

