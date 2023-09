Roger Suárez, candidato a la Alcaldía del municipio de Plato, Magdalena, ha atraído la atención nacional con su estrategia política controvertida, marcada por videos de alto impacto que han generado una mezcla de críticas y reconocimiento.



Además de la reciente grabación en la que aparece junto a dos mujeres semidesnudas en un baile sensual, ha salido a la luz otro material publicitario en el que se muestra una sustancia blanca que pretende identificar como droga, licor, tarjetas de crédito y dinero.

En esta escena, otra persona simula consumir el estupefaciente antes de que Roger Suárez aparezca y retire la supuesta droga de la mesa, acompañado de su característico lema: "Todo el que llega a la alcaldía llega a corromperse. Viejo sí, corrupto no".



A pesar de las críticas y la polémica que ha generado, el candidato del Partido Demócrata Colombiano considera que esta estrategia ha funcionado para consolidar su presencia en el municipio y captar la atención del electorado. "He recibido muy buenos comentarios. La gente ha respondido como se espera", afirmó Suárez.



El candidato asegura que es él mismo quien idea los videos publicitarios y se muestra satisfecho con los resultados. "El mensaje que queremos transmitir con los videos es comprender que no hay mala intención, solo la intención de hablar claro a la gente y hacerla despertar, para que no se deje engañar", expresó el político.

Sobre el video que involucra a las mujeres, Suárez argumentó que en el municipio no se valora adecuadamente a las mujeres y que existe una cultura donde se espera que ellas se relacionen con funcionarios para acceder a cargos públicos. "Quiero poner fin a eso. Nuestra comunidad también sufre por la prostitución infantil, con niñas de tan solo 15 años", agregó.



Roger Suárez insiste en que su estilo político ha sido bien recibido en el municipio y no tiene intención de cambiarlo. "Seguiré llevando mi mensaje a las comunidades para que comprendan que deben elegir un líder que no llegue a hacerse rico con los dineros públicos y a saquear la Alcaldía. Plato necesita un alcalde directo y transparente, y ese alcalde soy yo", concluyó.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv