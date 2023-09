El médico Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva y excandidato presidencial, quien aspira a la gobernación del Huila en las elecciones del próximo 29 de octubre, habló de temas fundamentales de su departamento, como el agro, salud, vías terciarias, créditos a campesinos y cultivo de café.



El candidato también alzó su voz para exigirle al gobierno nacional garantías plenas en materia de seguridad.

“Para movilizarnos por los municipios y ejercer el derecho al debate político, los candidatos necesitamos plenas garantías de seguridad, y acompañamiento de la Fuerza Pública, Policía, y la UNP que ha estado ausente”, aseguró Lara, que tiene el apoyo de los partidos Creemos, Verde, y Dignidad y Compromiso, que trabajan con el lema: ‘Huila para todos’.



“Lo único que tengo es un botón de pánico y un chaleco de la UNP, con eso estamos recorriendo el departamento, sintiendo temor de lo que está pasando por todos estos grupos que generan intranquilidad”, dijo y agregó que su llamado de garantías de seguridad fue presentado al ministro de Defensa y al presidente de la República.



"En la mayoría de los municipios hemos estado solos, sin ningún tipo de acompañamiento, y me preocupa el tema de seguridad porque estamos expuestos a acciones de los violentos”, dijo Lara, hijo del exministro Rodrigo Lara.



El candidato habló de austeridad y aseguró que impulsa su campaña de una manera diferente “porque queremos llegar sin ningún compromiso político para gobernar de forma diferente y hacer las cosas bien, yo quiero trabajar por el Huila de una manera honrada y transparente”.



Dijo que en su trabajo a la gobernación del Huila “no tenemos maquinarias políticas, ni caciques políticos, y mucho menos grupos politiqueros”.



Y como su campaña carece de recursos económicos, invitó a los huilenses a hacer aportes de 3.000 pesos en adelante utilizando la plataforma virtual Vaki. Dijo que “todos pueden sumarse a la construcción de un Huila para todos”, que es el lema de su campaña.



Una de sus propuestas novedosas es hacer presencia constante y eficaz en los municipios y, si sale ganador en la contienda electoral, se comprometió a que Pitalito sería el primer territorio en donde se realizarán 4 consejos ampliados de gobierno durante el año para hacerle frente a las problemáticas locales.



“Huila debe tener una construcción participativa, proponemos consejos de gobierno con participación de todos los sectores, de todas las comunidades, con todo el gabinete departamental, comandantes de Policía, Ejército, para ofrecer soluciones a los ciudadanos, y rendir cuentas”, dijo.



Lara Sánchez habló de la importancia de mejorar la infraestructura del aeropuerto del municipio de Pitalito para desarrollar el turismo en esa zona vecina de San Agustín, pero también señaló que, en el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno tiene compromisos con el Huila “y vamos a hacer que esos compromisos sean posibles”.



El campo también está presente en sus propuestas y afirmó que el país tiene una deuda grande con ese sector que adolece de carreteras en buen estado y un buen servicio de salud.



“Vengo de recorrer el norte, sur, oriente y occidente, y en el tema de vías la necesidad es grande; veo un atraso inmenso en la red terciaria y vamos a intervenir esa red desde el primer momento que lleguemos a la gobernación”, afirmó.



Propuso incrementar la maquinaria amarilla pasando de 6 a 10 kits y así atender de manera urgente la red terciaria “pues su deterioro afecta la productividad y el bienestar de todos nuestros campesinos”.



Propuso que el campesino acceda fácilmente a créditos con un aliciente, “y no con esas tasas de interés que se vuelven imposibles”. Para ese tema propone acudir a la banca de segundo piso del gobierno nacional, el Infihuila y las alcaldías.



Señaló que el crédito debe ser asequible a cada uno de los campesinos.



Su plan de gobierno también propone, con el apoyo de Finagro, la creación de un Fondo Especial Agropecuario que se encargue del pago de la última obligación crediticia para los productores con buen desempeño en sus créditos productivos. Además, planea aumentar la cobertura del incentivo a la capitalización rural para la adquisición de maquinaria y equipos necesarios en las actividades del agro.



Dijo que es urgente avanzar en el tema de industrialización del departamento y cada una de las apuestas productivas, pues él ha visto que 8 de cada 10 sacos de café son vendidos húmedos o trillados, “y no les damos valor agregado”.



Para que los cultivadores tengan la oportunidad de darle valor agregado al café, el candidato Lara gestionará el mejoramiento de la infraestructura y la dotación de máquinas necesarias para la generación y transformación del valor agregado en los cultivos del departamento.



Señaló que Huila es el primer productor de café del país, “pero hoy nuestros campesinos están afectados, sin vías terciarias, sin valor agregado”.



“Tenemos que desarrollar plantas transformadoras y desarrolladoras de café. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el gobierno aportando, la Federación Nacional de Cafeteros aportando, para transformar y darle una opción de vida distinta a los jóvenes que buscan oportunidades, y lo mismo se aplicará para productos como el cacao y panela”, aseguró el candidato a la gobernación del Huila.



Criticó el gran atraso que se vive en los temas de infraestructura hospitalaria y afirmó que en “mi gobierno le pondremos fin a la corrupción de ese sector en el que se mueven intereses políticos de algunos sectores”.



“El atraso en infraestructura de hospitales es muy grande con una situación crítica de abandono que nos tiene que doler a todos, a cada uno de los hospitales los han vuelto un fortín político”, señaló Rodrigo Lara Sánchez.



Fabio Arenas

Especial para EL TIEMPO

NEIVA