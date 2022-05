Cinco departamentos de diferencia hay entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, según los resultados de la primera vuelta presidencial. Petro ganó en 18 departamentos, mientras que Hernández se impuso en 13.



Siete departamentos de la costa Atlántica fueron para Petro; en Atlántico, el líder del Pacto Histórico obtuvo 479.049 votos (54,75 por ciento), mientras que el candidato del movimiento Liga de Gobernantes ocupó el tercer lugar en la lista de contendores, con 113.489 votos (12,97 por ciento).



Según el doctor en Ciencia Política, Alejandro Blanco, “los dos últimos resultados electorales han dejado claro que Barranquilla, y en general el Caribe, es uno de los grandes bastiones electorales del petrismo”.



(Además: Así será el orden de los candidatos en los tarjetones para segunda vuelta).

En Santander, Hernández se la jugó con una estrategia que se basaba en el voto regionalista, esto tuvo efecto y se consolidó en 86 de los 87 municipios del departamento con 782.378 votos (66,96 por ciento), mientras que Gustavo Petro solo ganó en Barrancabermeja, quedándose con 244.179 votos (20,90 por ciento).



“Una verdadera sorpresa la votación, y esa tendencia se va a mantener en segunda vuelta y los votos de todos los candidatos diferentes a Petro van a terminan en Rodolfo, será una hegemonía completa”, dijo Julio Acelas, analista político, al comentar lo que se espera para segunda vuelta en esa región.

Otra zona clave es el occidente del país. Aunque hace cuatro años Gustavo Petro ya había ganado en Cauca, Nariño y Chocó, esta vez se le sumó el Valle del Cauca.



Para el consultor y especialista en marketing político Mauricio Mejía, esta votación del Valle del Cauca cambia el panorama en esta región del país, donde hace 4 años se impuso el uribismo en primera vuelta. “Lo que se puso de presente es la actitud de cambio que busca la gente que ve en Rodolfo y Petro un cambio a un gobierno, en rechazo a una continuidad”, dice el consultor.

(Lea también: Rodolfo Hernández: 'Cero alianzas, cero Uribe; estamos con los colombianos').

La contienda electoral para la segunda vuelta en el Valle del Cauca y Pacífico colombiano se pone “muy complicada para ambos”, asegura el analista Mejía.



“Yo creo que Gustavo Petro va a seguir conservando la mayoría en la región, pero el ingeniero Rodolfo Hernández va a tener un alto porcentaje de crecimiento, pero aun así, no creo que lo pase en esta región”, sostiene.



El departamento que no fue para ninguno de los dos es Antioquia, donde el candidato Federico Gutiérrez arrasó con 1’385.565 votos (48,80 por ciento) y el cual será clave para la segunda vuelta.



Para Miguel Jaramillo Luján, magíster en Gobierno y Políticas Pública y asesor en mercadeo político, “Petro la tendrá muy difícil”. “Vemos muy estancada la votación en Medellín y Antioquia del candidato Gustavo Petro”, acotó el analista, y agregó que lo más probable es que el antipetrismo vaya a pesar mucho.



Jaramillo Luján dijo que otro derrotado en el departamento es el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien, “en medio de alardes, de gran cantidad de escándalos, del costo tan alto de haber perdido o haber tenido una sanción por parte de la Procuraduría como la suspensión, pues esto prácticamente no sirvió de nada porque la votación de Petro sigue siendo la misma de hace 4 años”.



NACIÓN

