'Dije la verdad, son una fábrica de niños pobres': Rodolfo Hernández

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, reafirmó a través de un Facebook Live de El Tiempo sus afirmaciones sobre las mujeres venezolanas.

Al preguntarle sobre sus polémicas declaraciones sobre las mujeres venezolanas, el mandatario recalcó: "Dije fue la verdad, son una fábrica de niños pobres que se convierten en una carga agravando la situación económica”.



Además, les hizo un llamado a las mujeres venezolanas, “por Dios no hagan más chinitos, más desgracias para esa gente, más pobreza y más pobreza, porque con la misma plata no se puede alimentar más bocas o que me cuenten esa magia”.

El mandatario de Bucaramanga estuvo en una transmisión en vivo este jueves. Foto: Archivo Particular

Hernández le hizo una crítica al Gobierno Nacional sobre la problemática de migración, pues aseguró que vienen funcionarios a la capital santandereanas a tomar estadísticas pero que no dan soluciones al respecto, “estadísticas y estadísticas y no resuelven nada”.



El Alcalde de Bucaramanga también respondió a los señalamiento Procurador General, Fernando Carillo, quien lo tildó de xenófobo y machista. “Yo lo respeto a usted como Procurador, pero no le comparto la manera como en Colombia administra el disciplinario, no se lo comparto -dijo Hernández- porque a las acciones que han hecho bandidos, nunca le abren un disciplinario o se lo abren pero luego lo encajonan con la red que tienen de recomendados..."

No obstante, Hernández reiteró su apoyo a candidatos a la gobernación de Santander; una supuesta participación en política que desde hace meses lo tiene bajo una investigación de la Procuraduría, “aquí es pura hipocresía, todos politiqueando y yo solo les digo que voten con el corazón, entre los candidatos buenos está Leónidas Gómez y otros buenos”.



El Alcalde también denunció que no ha podido materializar su propuesta cumbre de campaña de los 20.000 hogares felices porque "cuando me entregaron la alcaldía me dijeron mentiras, que no se habían robado nada y mentira, sino tendríamos plata”.

Venezolanas responden a Alcalde de Bucaramanga Duras críticas recibió el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por sus declaraciones sobre las mujeres venezolanas. Fue tildado de xenófobo por el procurador Fernando Carrillo y la colonia venezolana en Bucaramanga rechazó el hecho. Mujeres venezolanas respondieron a las declaraciones del alcalde.



Finalmente, Hernández se refirió al proyecto minero que pretende extraer oro en zona aledaña al páramo de Santurbán y reiteró que no está de acuerdo con que le otorguen la licencia ambiental a Minesa: “Chucen donde lo chucen delimiten donde lo delimiten, apenas toquen el páramo acaban con el agua y eso no es en dos años, es en veinte años que quedaremos en un desierto…No vamos a dejar meter gente extranjera que se llevan el oro y nos dejan la ruina”.







MARIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

CORRESPONSAL EL TIEMPO

BUCARAMANGA