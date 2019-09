Rodolfo Hernández dice que Arturo Calle sería su fórmula presidencial

La administración de Bucaramanga sufrió un remesón político la semana pasada tras la suspensión que le notificó la Procuraduría General de la Nación al entonces alcalde, Rodolfo Hernández Suárez, lo que según él, lo obligó a renunciar.



El detonante de esta suspensión fue un video donde invitaba a la gente a votar por el ‘alcalde de los ciudadanos’, frase que es usada en la publicidad de Juan Carlos Cárdenas, un aspirante al primer cargo del municipio.



Pese a esto, el exmandatario no ha dicho públicamente que apoya a Cárdenas; sin embargo, en entrevista con EL TIEMPO, habló de sus aspiraciones políticas y su papel en las próximas elecciones.

(Le puede interesar: Alcalde de Bucaramanga renuncia irrevocablemente)



¿Qué lo motivó a renunciar a su cargo?



Es una renuncia presionada por el Procurador, quien me acusa de participación en política cuando es las narices de él, la politiquería y la corrupción compra votos descaradamente y no hacen nada.



¿Qué viene para Rodolfo Hernández después de esta renuncia?



Vamos a dedicarnos a hacer pedagogía en todas las calles y en redes sociales, voy a tomarme una semana de descanso y arrancamos con toda la energía a convencer a todos los bumangueses que deben de votar con la cabeza, con el corazón y no con el hígado.



Está escribiendo un libro, ¿sobre qué es?



Sobre cómo ha sido la administración politiquera de Colombia, donde la pregunta será ¿por qué somos pobres si somos ricos? Qué acciones ha hecho la politiquería en contravía de volvernos ricos los colombianos. Estamos trabajando, aún no tenemos fecha, eso es duro, escribir eso es duro. Pero de una les digo que no vamos a regalar el libro, es vendido.

Arrancamos con toda la energía a convencer a todos los bumangueses que deben de votar con la cabeza, con el corazón y no con el hígado FACEBOOK

TWITTER

¿Apoya usted a Juan Carlos Cárdenas?



La obligación mía es pedagógica, hay varios candidatos que no tienen nada que ver con la politiquería, la corrupción, la compra de votos, la sinvergüencería. Nosotros tenemos unos representantes ahorita para las elecciones que son capaces de darle una continuidad a nuestro gobierno.



¿No solo Cárdenas tendría su apoyo, habría más candidatos?



Seguramente hay varios, yo no voy a desgastarme diciendo que tiene que ser fulano de tal, la gente nunca se equivoca, sabe por quién hay que votar, esperamos que todas las manifestaciones de aprecio que me hacen en la calle se traduzcan en 200 mil votos el 27 de octubre.



¿Deja abierta la posibilidad para que los ciudadanos apoyen a varios candidatos en las próximas elecciones?



Los otros son poquitos, por no decir que otro, no más. Yo me voy por uno, pero hay otros que la gente también podría mirar porque no voy a obligar a ni presionar a la gente a que vote por determinado candidato, solo les digo que no voten por ladrones.

¿Se iría a trabajar en la campaña de Cárdenas?



Yo no voy a hacer eso, mi labor tiene que ser pedagógica, al contrario de lo que hacen los politiqueros que es obligar, yo quiero es conducir. Voy a hacer pedagogía política para que la gente no le quede duda de que votar por ladrones no saca nada.



¿Cuál es el futuro político de Rodolfo Hernández?



Descansar unos dos o tres meses y luego vamos a hacer un análisis de qué está pensando la gente, si quiere seguir eligiendo en la Presidencia de la República blandengues que permitan hacer todo lo que hacen, porque esto es debilidad desde la Presidencia que permite hacer todo lo que hacen con la contratación pública (…) Pero acá los politiqueros eligen a quienes los vigilan, es como amarrar un gato con chorizos.



(Lea también: Nueva suspensión a Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga)



¿Todavía no está definida su candidatura a la Presidencia de la República?



Tenemos la intención pero tiene que estar cimentada sobre realidades, no sobre sentimientos, y una vez tengamos esa cimentación firme, que sea capaz de resistir todos los embates, tomamos la definición de un compañero.



Lo hemos visto con empresarios como Arturo Calle, ¿aceptó su propuesta para ser su fórmula presidencial?



Él quedó en que esta semana me definía, lo voy a llamar a ver, ojalá la respuesta sea positiva. Ahora, si él llega aceptar y me dice que es el presidente, yo aceptaría ser su vicepresidente, porque me interesa es la dupla para combatir la corrupción.



¿Cuál sería su propuesta principal?



Con lo que evitamos que se roben los corruptos, pagamos la deuda del Icetex de todos los estudiantes de Colombia.

Fue llevado de urgencia a la clínica la semana pasada, ¿cómo está su salud?



Muy bien, estaba almorzando y de pronto la visión se nubló. Como yo soy diabético, el doctor Durán me dijo que siempre que viera raro me fuera a la clínica. Me hicieron todos los exámenes, pero todo salió muy bien, mejor dicho, estoy mejor que Tarzán.



El Gobernador está esperando una terna para poder nombrar alcalde de Bucaramanga

(e). Esa la debe pasar su comité inscriptor, ¿ya sabe quiénes serán?



Me cuentan, no tengo la prueba, que la politiquería compró a Laurentina y a Jorge Rodríguez, les da plata y les llevan la terna, como la vez pasada. El único que no se deja comprar es Reynaldo Ramírez. Pero yo como director del movimiento debo reconocer quiénes son los del movimiento. Vamos a esperar qué hacen, porque si se ponen a proponer una terna como la vez pasada, yo los demando penalmente.



¿Pero usted tiene pensado alguien para ese cargo?



Yo si preferiría que Manolo Azuero, Jefe de Gobernanza, fuera el alcalde porque es el que tiene la capacidad, a pesar de su gran juventud y experiencia de estos 44 meses.



¿Qué pasó con su hijo, el que firmó el corretaje por el escándalo de Vitalogic?



Está achantado, escondido, lo regañé, me atacan por una mancha que no existió, la acción de él sí, pero vamos a escribir un libro de cómo diseñaron todo, cómo llegaron hasta mi hijo. Los autores intelectuales se llaman Carlos Rojas, el abogado, y Édgar Suárez Gutiérrez.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA