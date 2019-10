¿Se destapó? Rodolfo Hernández habla de su candidatura presidencial

El gran ganador de los pasados comicios electorales fue sin duda alguna Rodolfo Hernández Suárez, según lo enfatiza el analista político, Julio Acelas.

“Rodolfo logró institucionalizar social y culturalmente una matriz de opinión entre los bumangueses anticorrupción y antipolíticos tradicionales, que se impuso en una ciudad de clases medias que, aunque apoyaba al exalcalde, también era consciente de que la ciudad había retrocedido”, dijo Acelas.



En una pasada entrevista, el exmandatario aseguró que después de las elecciones del pasado domingo decidía sobre su aspiración presidencial, sin embargo, anunció que solo hasta abril tomará la decisión luego de un viaje por Europa.

“Toca mirar cómo se consolida todo, esa decisión la vamos a tomar el primero de abril, después de que me vaya a vacaciones dos meses”, dijo Hernández.Juan Carlos Cárdenas, el alcalde electo, contaba con el apoyo de Hernández y se convirtió en el candidato con mayor votación de la ciudad.

Este triunfo es reconocido por el propio exmandatario, quien aseguró que los bumangueses votaron por varios factores, mas no por el candidato en sí. “Esos votos no son de Cárdenas, esos votos son contra todo el robo, el atraco que hicieron. Cárdenas representaba ese mandato de no robar, pero él solo no hubiera sacado ni 5.000 mil votos”, señaló Rodolfo Hernández Suárez.





