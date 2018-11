Rodolfo Hernández cuestionó a Procurador tras suspenderlo del cargo

El Gobernador de Santander, Didier Tavera, designó provisionalmente, y durante tres meses, como alcalde de Bucaramanga encargado a Manuel Francisco Azuero, quien se desempeñaba como asesor del despacho y Jefe de Gabinete.

La designación del funcionario para asumir el cargo de primer mandatario de la capital santandereana se produjo tras la suspensión de Rodolfo Hernández Suárez por parte de la Procuraduría que abrió una investigación en su contra por la agresión física y verbal al concejal de esa ciudad, Jhon Claro, el pasado 28 de noviembre.

El Ministerio Público ordenó la suspensión provisional del mandatario teniendo en cuenta que desde 2017 adelanta acciones disciplinarias en su contra, por quejas relacionadas con actitudes comportamentales desde ese entonces, y que habrían podido llevar a conductas reiteradas de vulneración a derechos como la dignidad y el buen nombre de quienes están en su entorno o interactúan con él en desarrollo de su gestión.



Rodolfo Hernández se refirió a la suspensión proferida por la Procuraduría, lanzando fuerte críticas por la rapidez con la que se habría actuado el ente en su caso.



"Felicito a la Procuraduría por esta agilidad, me hicieron en 12 horas un proceso (...) Yo si felicitó al Procurador que mientras que en Colombia hay miles de faltas, no pasa nada, pero a mi simplemente por una manoton me abrieron un proceso en 12 horas, eso fue flash, Superman”, dijo Hernández.



El 28 de noviembre en medio de una acalorada discusión en su despacho en la Alcaldía, Hernández Suárez le propinó un golpe al cabildante.



Dentro de la investigación disciplinaria del ente de control se decretó, además, la práctica de diferentes pruebas, entre ellas, la de recibirle declaración juramentada al concejal para que amplíe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron los hechos.



Asimismo, el alcalde Rodolfo Hernández podrá ser escuchado en versión libre.



BUCARAMANGA