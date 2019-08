Alcalde de Bucaramanga criticó a candidato y lo llamó prostituta

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, vuelve a ser centro de polémica por cuenta de una serie de señalamientos de grueso calibre que el domingo lanzó contra el aspirante Sergio Isnardo Muñoz durante una transmisión en vivo realizada en su cuenta en Facebook.

Al finalizar su acostumbrado programa, llamado ‘Hable con el Alcalde’, el mandatario respondió una pregunta dirigida por la audiencia sobre alguna cercanía con este candidato, que pretende sucederlo.

Él ha pasado por todos los partidos. Lo han manoseado todo, eso mejor dicho, lo ha manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches (Santander)

“¿Es verdad que Sergio Isnardo está con usted? Él sale a decir que es su candidato y se beneficia de su imagen”, este fue el interrogante formulado al finalizar su alocución.



“Él puede decir todo lo que quiera. Nosotros estamos apoyando los candidatos independientes. Él no, él no. Él ha pasado por todos los partidos. Lo han manoseado todo, eso mejor dicho, lo ha manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches (Santander), que lo único que no le ha pasado por encima fue el ferrocarril”, respondió Hernández Suárez.

La comparación suscitó rechazo en algunos sectores políticos de la capital santandereana y provocó la reacción del candidato aludido, quien dirigió una carta abierta al burgomaestre.



“Los servidores públicos deben ser referente del respeto a los derechos fundamentales, al buen nombre y la honra, por eso lo invito Rodolfo a que apacigüe su verbo y recuerde que representa una ciudad”, puntualizó el aspirante, que goza del aval de Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y Alianza Social Independiente (ASI).



