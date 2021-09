Robos y homicidios tienen en aprietos a varias capitales

Aunque en enero de este año algunos alcaldes calificaron como históricas las reducciones de los delitos de alto impacto en sus ciudades durante el 2020, hoy estas mismas ciudades, las principales del país, están azotadas por la delincuencia.



La percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía es cada vez mayor y las cifras demuestran que este año aumentaron la mayoría de los delitos en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, (en estas hay patrullajes militares), Medellín, Bucaramanga y Cartagena.

En palabras de Jairo Libreros, experto en seguridad y analista, fue un error de los alcaldes sacar pecho por esas cifras, cuando el 2020 era un año incomparable, teniendo en cuente las dinámicas que cambiaron por cuenta de la pandemia del covid-19.



“Sacar pecho por una reducción que es ficticia, ante la imposibilidad de convivir en el espacio público, resultó ser un bumerán que terminó afectándolas en términos reputacionales. En segundo lugar, tampoco se prepararon ni entendieron las alertas que muchos expertos lanzaron de la posibilidad de una escalada de la comisión de delitos de características violentas por cuenta de la crítica situación social que se vivía”, dijo.



Y agregó que “las bandas salieron a la calle a conquistar los terrenos que perdieron a sangre y fuego, pero no nos preparamos para esto”.



En el caso de Medellín, que, por un lado, celebra la disminución en los índices de homicidios, preocupa el aumento en casos de hurto.



En los últimos meses, la comunidad ha venido denunciando en redes sociales casos de robos no solo en calles, sino también en establecimientos comerciales. Uno de los más recientes fue el robo, con arma de fuego, al exfutbolista Macnelly Torres, quien fue amenazado mientras se encontraba en un local comercial en el sector de Robledo.



En lo que va del año han sido 13.977 hurtos a personas, lo cual representa un incremento, pues en la misma época de 2020 fueron 11.162.



De otro lado, a la fecha, se han documentado 87 días no consecutivos sin homicidios en 2021 y se han efectuado 144 capturas por este delito, un 53 por ciento más que el año anterior.



En Barranquilla, por su parte, tanto hurtos como homicidios incrementaron en lo que va del año, según cifras oficiales que compartió la Policía Metropolitana, hasta la primera semana de septiembre de 2021.



Es decir, entre enero y septiembre de este año se registraron 238 homicidios, mientras que en el mismo periodo del año pasado se contabilizaron 197.



Con respecto a hurto a personas, en 2021 se presentaron 5.877 casos, mientras que en 2020 las autoridades registraron 5.517. De hecho, este delito es el que tiene las cifras más altas en lo que va del año. Para combatir la inseguridad en la capital del Atlántico, el Ejército realiza patrullajes.



Mientras tanto, en Cali, donde también hay militares en las calles e incluso se espera que lleguen 500 más, según información del Observatorio de Seguridad, entre el 1.º de enero y el 18 de agosto de 2021 se registraron 814 homicidios en la ciudad, cifra 28,4 por ciento superior frente al mismo periodo de 2020.



El número de homicidios acumulados en 2021, en el periodo mencionado, es el más alto para dicho lapso en los últimos cinco años, tres de ellos sin ningún efecto de la pandemia (2017, 2018 y 2019).



Según Cali Cómo Vamos, en enero y febrero se registró una reducción en el número de homicidios en la ciudad (1,1 y 17,9 por ciento, respectivamente).



En contraste, “a partir de marzo de 2021 se han registrado incrementos en número de homicidios, siendo mayo y junio los de mayor incremento (104,5 y 57,1 por ciento, respectivamente)”.



En el caso de los hurtos a personas, de acuerdo con las estadísticas delictivas reportadas por la Policía Nacional, entre enero y julio pasados hubo 9.283 denuncias de hurtos a personas en Cali, cifra 30,5 por ciento superior a la reportada en el mismo periodo de 2020 (7.112).



Otra ciudad en alerta por el incremento en la inseguridad es Bucaramanga, donde el porcentaje de hurto a personas aumentó en un 29 por ciento en lo que va corrido de este 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020. En estos nueve meses del año se han registrado 3.992 hurtos a personas, mientras que en el 2020 se reportaron 3.101. Solo en el mes de agosto pasado se registraron 373 casos.



El hurto a residencias bajó este año. En el 2021 se han registrado 251 casos, mientras que en el 2020 se presentaron 316.



Este mismo comportamiento lo presenta el hurto a comercios. En el 2020 se registraron 524 casos, mientras que este año, 519.



En lo que va del año, en Cartagena se han presentado 169 homicidios. Una tasa de 13 por ciento más de homicidios con respecto al año 2020, cuando en la ciudad se registraron 149 homicidios.



Uno de los casos más recientes sucedió el miércoles en la noche, cuando un joven médico de 28 años fue asesinado por sicarios. Según las investigaciones, se habría tratado de una confusión.



Sobre hurtos, este año van 3.100, un 19 por ciento más de los que se presentaron en 2020 en el mismo periodo.



NACIÓN