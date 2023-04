A Jairo Gacel Moreno, uno de los ‘gallos finos’ que participa en la 56 versión del Festival Vallenato, le robaron tres acordeones.



Los instrumentos que llevan las insignias de su nombre, fueron hurtados en el parqueadero del Centro Recreacional La Pedregosa de Valledupar, lugar donde se realizan algunas competencias del evento.



“Los instrumentos estaban guardados en el baúl del carro. Infortunadamente no hay registro de cámara de seguridad, ya que el alcance de la misma no llega hasta donde estaba parqueado el vehículo”, comentó angustiado el acordeonero.

Los instrumentos avaluados en

más de 20 millones de pesos

Al músico Camilo Sáenz, quien acompaña a Gacel en la competencia, también le robaron la caja.



“Nos dimos cuenta del robo porque quise cargar mi celular y la batería estaba guardada en un bolsillo que tiene el forro de la caja. Reclamamos al vigilante del parqueadero, pero este no responde”, relató Sáenz.



Los instrumentos avaluados en más de 20 millones de pesos, fueron adquiridos con mucho sacrificio para participar en este festival, en el concurso de acordeón aficionado.



Este miércoles deben actuar en la segunda ronda del concurso, en los aires vallenatos de son y puya, pero no cuentan con las herramientas para enfrentar el ‘duelo musical’ con sus contendores.



“Ayer no pudimos ensayar para la competencia. Tendremos que buscar uno prestado para poder participar”, dijo el cajero.



Jairo Gacel Moreno, llegó desde El Difícil (Magdalena), a participar en el festival vallenato, donde quedó virrey infantil durante los años 2008 y 2009.



Siente que le han robado el alma, porque las melodías que desprenden sus acordeones tienen un valor sentimental. Con ellos ha venido participando en diferentes festivales de la región.



“Durante los últimos años he logrado llegar a la final de este festival. Estos acordeones significan mucho para mí. Tengo la ilusión de coronarme como rey vallenato en la categoría aficionado, espero que quienes lo robaron lo devuelvan, cuesta mucho esfuerzo participar en un evento como este”, recalcó el acordeonero.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar