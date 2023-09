La inseguridad no cesa, ni en las calles ni en las instituciones. Un caso reciente de hurto se registró en el municipio de San Gil, Santander. En esta ocasión, algunos objetos del predio, incluso ventiladores y televisores, fueron robados.



Los directivos de la institución comentan que no es la primera vez que se ven afectados, ya que, en los fines de semana, el colegio no contaría con personal de vigilancia que pueda alertar de intrusos.

Los delincuentes ingresaron al colegio Guanentá durante el fin de semana pasado, violentando la mínima seguridad y hurtando elementos esenciales para el buen desarrollo de las clases académicas.



“En la escuela Sagrada Familia, sede D del colegio Guanentá están sucediendo reiterativamente robos, este fin de semana nuevamente sucedió que los dueños de lo ajeno ingresaron a la escuela y se llevaron un televisor y ventilador”, habría señalado un padre de familia, según la revista Semana.



Conforme denuncian, el colegio cuenta con guardas de seguridad que cumplen su labor en periodos de un mes: un mes están en horarios de la mañana y otro mes en la tarde. No hay vigilancia de tiempo completo.

El colegio está ubicado en San Gil.

"Lo poco que tienen para el uso de la educación de los niños se lo roban, esto afecta a los estudiantes que son el futuro del país”, expresó otro padre de familia, según el medio en mención.



Además, otra alarma por el bienestar de los estudiantes, dicen los padres, se generaría debido a la falta de personal de aseo. Sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto.

