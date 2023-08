El 21 de diciembre del 2021, Sergio Navarro parqueó su motocicleta en frente del edificio donde vive, en el centro de Bucaramanga, para ir a la vuelta de la cuadra a comer pizza. Eran las 5 de la tarde.

Al regresar, su moto, una Suzuki Gixxer 150, no estaba donde la dejó parqueada y nadie sabía nada de su ubicación.



“Nadie vio nada –denuncia Sergio–. En las cámaras de seguridad se ve cómo llegan y se la llevan, y nadie hizo nada”.



Preocupado, este cocinero de 30 años puso la denuncia ante la Sijín de la policía, pero entre trámites y más trámites, Sergio sintió que su moto nunca aparecería.



“Les conté a mis amigos, estuve volteando, hasta que el amigo de un amigo conocía a alguien que le había pasado lo mismo –narra Sergio–. Me dieron un contacto, hablé con una persona, le pasé los datos de mi moto y, efectivamente, la moto estaba en poder de una banda y a cambio de dinero me la regresaban”.



Hay preocupación por el incremento en el hurto de motocicletas que golpea a varias de las principales ciudades del país. Según datos del Ministerio de Defensa, en comparación con el periodo de enero a junio del 2022, este año ha habido un incremento del 6 por ciento de los casos.



De hecho, las cifras revelan que en la comparación mes a mes de enero a junio entre el 2022 y el 2023 cada mes ha registrado un aumento.



Por ejemplo, en enero del 2022 se registraron 3.042 casos, mientras que en el mismo mes de este año los casos fueron 3.537.



En total, en los primeros seis meses del año 2022 hurtaron 18.490 motocicletas, mientras que en el mismo periodo de este año fueron 19.658; es decir, cada día de este año se han robado 108 motos.



De acuerdo con el experto en seguridad Carlos Alfonso Boshell Norman, el crecimiento en la compra de motos en el país es uno de los factores que ayudan a que las cifras en cuanto a hurtos también empiecen a aumentar.



“Se debe a la facilidad de adquirir moto –explica el experto–. El 57 por ciento de los vehículos de Colombia son motos, esto se debe a que es fácil adquirirla por lo económica y también porque en este momento la movilidad es complicada por pico y placa, estado de vías y el tráfico, a la gente se le hace más sencillo tener una moto porque no solo se moviliza más rápido, sino que también puede ser muy económica en la relación entre el precio y el consumo”.



El 2022 fue el año con más casos de hurto de motocicletas (38.516).



Modalidades

Boshell Norman asegura que otra razón para que se disparen los casos de hurto de motocicletas se debe a una modalidad que viene en aumento y es el robo extorsivo.



Delincuentes se llevan la motocicleta y a través de llamadas o las redes sociales empiezan a exigir a la víctima dinero para regresar el automotor.



En el caso de Sergio, el voz a voz lo llevó a dar con alguien cercano a la banda. Asegura que tuvo que dar 2 millones de pesos en efectivo y su moto regresó al instante.



“Yo entregué el dinero a las 6 de la tarde el 25 de diciembre y a las 9 de la noche ya tenía mi moto de nuevo (cuenta el afectado). Así, de inmediato. Tuve que hacerlo rápido porque temí que vendieran la moto en otro lugar. Me hubiera gustado que la policía me acompañara, pero el proceso era lento”.



Otro caso similar se registró en Pasto, donde autoridades capturaron a un hombre señalado de extorsionar a comerciantes y ciudadanos a quienes les ofrecía motocicletas que supuestamente tenía a la venta.



Según autoridades, el detenido recibía el dinero y decía que tenía que viajar al Cauca por el vehículo, pero al desaparecer, llamaba de nuevo a sus víctimas para exigirles más dinero inventando que las autoridades habían retenido la moto.



“De acuerdo con la investigación, López Rodríguez habría recibido de varias víctimas una suma millonaria para la compra de unas motocicletas que serían enviadas desde Bogotá. Cuando las víctimas entregan el dinero, el asegurado les decía que los automotores ya habían sido despachados, pero debía viajar al Cauca porque habían sido retenidos por la Policía Nacional y exigía más dinero para costear los pasajes”, indicó la Fiscalía tras investigaciones en contra de este hombre.



Varias de sus víctimas sostuvieron que el hombre los amenazó hasta con arma de fuego para que entregaran una suma mayor a la pactada.



“Las bandas dedicadas a este tipo de actividades tienen lugares específicos –explica Boshell–. Uno de ellos es donde no existan mayores temas de seguridad persuasiva, como circuitos cerrados, hombres de seguridad. Me refiero a calles, bahías, entonces así evalúan sitios de la ciudad donde las personas cometen el error de la confianza. Zonas empresariales e industriales son las que registran mayores casos”.



A raíz de la cuarentena, el oficio de domiciliarios en moto aumentó y esto también representó un factor de riesgo, pues muchos llegaban al punto de entrega y ahí eran atacados o víctimas por dejar el automotor en la calle.



Aparte del fenómeno de las extorsiones, las motos también son robadas para venderlas a otros países, principalmente a Ecuador. A los vehículos les cambian los números de series y los envían a otros mercados.



“También está la venta de autopartes –agrega el experto–. Hurtan los vehículos y los desguazan para vender las partes. Aquí hay algo que se debe revisar y es que mientras haya demanda la oferta va a seguir. Estos negocios que venden partes robadas se mantienen si la gente sigue yendo a buscarlos”.



Entre los departamentos más afectados por el robo de motocicletas se encuentran el Valle del Cauca, Cundinamarca, Meta, el Eje Cafetero (especialmente Risaralda y Quindío) y Cauca.



“Entre las motos más robadas se encuentran las de alto cilindraje. También las de 250 centímetros cúbicos –explica Boshell–. Dependiendo de la modalidad, así mismo la búsqueda de la moto a robar. Unas muy apetecidas son las Honda, Suzuki, Kawazaki, las japonesas, principalmente; es muy extraño el hurto de una BMW, a no ser que sea para enviarla a Ecuador, Perú y Venezuela, porque esas partes son costosas y no se venden”.



Recomendaciones

Para el experto es muy importante que la ciudadanía tome conciencia de cuidado, pues muchas personas dejan su motocicleta en la calle bajo el cuidado de alguna persona sola y no tiene en cuenta que puede haber acuerdos con bandas.

Por otro lado, hace un llamado a la utilización de medios tecnológicos y de posicionamiento territorial para que se pueda establecer una búsqueda en caso de robo.



“Hay que evaluar muy bien el lugar donde se deja la moto –sostiene–. El desguace se ha disparado porque en estos momentos los repuestos importados subieron hasta un 42 por ciento su precio. Las motos japonesas son las más apetecidas. Este es un delito de alto impacto, pero no existe una política estratégica por parte de autoridades para contrarrestar estos delitos”.



En el caso de Sergio, casi dos años después de su experiencia, asegura que alrededor de 10 personas lo han contactado para pedirle que los ponga en contacto con aquel hombre que le ayudó a recuperar su moto, pues también han sido víctimas de hurto y es posible que también tengan que pagar en esta nueva modalidad de extorsión que cobra fuerza en varias ciudades.

