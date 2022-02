La adulta mayor de 86 años que fue capturada por hurtar tres libras de arroz en Santa Rosa de Cabal (Risaralda) se encuentra en su casa desde el día de los hechos, fue vinculada a los programas de atención de la Alcaldía y está bajo la protección de su familia. Sin embargo, la Fiscalía informó que tiene varias anotaciones por situaciones similares.

Los hechos por los cuales su historia se hizo viral ocurrieron el pasado viernes, sobre las 9:30 de la mañana, cuando la Policía la sacó de un local comercial donde había hurtado el arroz y la condujo hasta la estación.



La indignación creció en redes sociales donde había múltiples comentarios donde comparaban lo robado por ella y lo que se habrían robado varios políticos.



De acuerdo a lo informado por la Policía, en el caso de esta adulta mayor, se hizo el procedimiento a petición del propietario del local comercial, quien aseguró – según fuentes consultadas por EL TIEMPO- que no era la primera vez que sucedía, razón que motivó su solicitud de que las autoridades intervinieran en el caso.



Las autoridades y la Alcaldía informaron que ese mismo día fue llevada a su casa y dejada en manos de su familia. Sin embargo, la Fiscalía indicó que la adulta mayor presenta otras siete anotaciones por el delito de hurto, situaciones ocurridas en Bogotá, Chía y el mismo Santa Rosa de Cabal.



EL TIEMPO también conoció que su lugar de residencia es un conjunto residencial de este municipio, donde vive bajo el cuidado de su familia.



De igual manera, el alcalde de Santa Rosa, Rodrigo Toro, indicó que decidieron vincularla al programa de Centro Vida, además de brindarle atención psicosocial a ella y a su familia.



“Ya estamos en proceso de atención para que puedan superar este impase y ella reciba toda la atención que necesite”, indicó Pedro Camacho, enlace de adulto mayor en el municipio.



Se pudo establecer, además, que ella llevaba viviendo en Santa Rosa solo tres meses, pues venía de Pereira, en donde vive otro de sus siete hijos, quienes se reparten sus cuidados.



Según varias versiones, y aunque no está médicamente comprobado, ella padecería del trastorno conocido como cleptomanía, que se caracteriza por tomar cosas ajenas y sin mayor valor. Esta es una alteración psiquiátrica que no tiene cura.



Carmen Cursio, doctora en gerontología, indicó que este proceso es derivado de múltiples factores y no necesariamente está relacionado con la edad. Cursio señaló, también, que lo mejor en estos casos es que las familias creen redes de apoyo. “Lo mejor es crear un cerco protector, avisar sobre quién es la persona a los vecinos cercanos y en los lugares que frecuenta para que, cuando la vean, la cuiden”, agregó.



También recomendó a las familias que tienen miembros con esta misma conducta que no los priven de su libertad individual, pues “relacionarse con otros y salir a la calle es sano, promueve el movimiento y hace bien, solo hay que establecer una red de cuidado que en algunos lugares de Colombia se facilita por los modos de vecindad que hay en los barrios”.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

RISARALDA