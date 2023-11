Robo a casa de Silvestre Dangond: así van las audiencias contra la presunta responsable

La Fiscalía General de la Nacional, seccional Cesar, solicitó Imposición de media de aseguramiento en centro carcelario contra de Luz Enith Orozco Troya, por el delito de hurto calificado agravado por la confianza, tras el millonario robo en la casa del célebre cantante de música vallenata, Silvestre Dangond.



Durante la audiencia de imputación de cargos que se realizó ante el Juzgado Tercero Municipal de Valledupar de manera semipresencial, se conocieron imágenes de videos y fotografías, en las que se aprecia el ingreso de dos hombres a la residencia del cantante, protagonistas del hurto de 890 millones de pesos, el pasado 18 de noviembre.



Luz Enith Orozco Troya, capturada por el hurto en la casa de Silvestre Dangond. Foto: Suministrada por autoridades.

La identidad de estas personas aún no se ha establecido por parte de las autoridades.



A través de estas imágenes, se conocieron detalles de la forma como la señora Troya permitió el ingreso de su hija a la casa el 14 de noviembre, a las 11:40 de la mañana.



Minutos después, las mujeres suben hasta el segundo piso de la vivienda, y sustraen en paquetes dinero en efectivo y otros elementos de gran valor pertenecientes a la esposa del cantante.



Entre estos elementos se destacan, una cartera Michael Kors, un bolso Tory Burch, un perfume y un gel Docuhe Integral de marca Jimmy Choo Man Aqua, y un paquete de color blanco con lila, en el que se habían guardado al menos 220 millones de pesos en efectivo, producto de la venta de la boletería de los recientes conciertos del lanzamiento del álbum ‘Ta Malo’ del artista.

El robo se habría registrado en su casa ubicada en el barrio Casa Blanca de Valledupar. Foto: Intervallenato / Instagram: @silvestredangond

También quedó registrado en vídeo, la tarde de este mismo día en que ingresan tres personas a la casa, que no estaban autorizadas por los propietarios de la vivienda.



En las imágenes captadas se aprecia el momento en que estas personas realizan una inspección al lugar para su reconocimiento.



Durante la audiencia, Luz Enith Orozco Troya, no hizo referencia al ingreso de estas personas.



A pesar de las evidencias presentadas por La Fiscalía, Orozco Troya no aceptó los cargos endilgados.



La continuación de la audiencia fue programada para la mañana de este miércoles.

Entretanto, en Becerril, tierra natal de Orozco Troya, se llevó a cabo una marcha en rechazo a la captura y proceso judicial en contra de Luz Enith Orozco Troya.



La jornada fue organizada por un grupo de personas cercano a la mujer, que exigen sea desvinculada de este proceso y sea dejada en libertad.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar