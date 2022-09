Con 8.648 votos a favor, Robinson Manosalva, continúa como alcalde de Aguachica (sur del Cesar).



Estas cifras fueron entregadas el pasado domingo por la Registraduría Nacional del Estado Civil, tras el proceso electoral de la revocatoria del mandato del burgomaestre de esta localidad.



(Lea aquí: Hasta $ 100 millones de recompensa por responsables de masacre en Barranquilla)

Facebook Twitter Linkedin

De acuerdo al reporte de la Registraduría votaron un total de 9.213 personas. Foto: Cortesía Registraduría Nacional

De acuerdo al reporte de la entidad, votaron un total de 9.213 personas, de las cuales 435 respaldaron el no. Se registró una abstención del 87,6 por ciento.



Estos resultados no alcanzaron el umbral de 19.085 votos que se requería para su revocatoria. Por ello, el mandatario terminará su periodo hasta el 31 de diciembre de 2023.



En este proceso electoral, 74.317 ciudadanos fueron declarados aptos para votar:

38.237 mujeres y 36.080 hombres.



(Además: Transmetro: usuarios no aguantan demoras y flota dañada: ¿Qué pasa?)



Para el desarrollo de esta jornada la Registraduría Nacional del Estado Civil instaló 33 puestos de votación, 12 en la cabecera municipal y 21 en los corregimientos.



En esta oportunidad se dispuso de 123 mesas, para lo cual se designaron 828 jurados de votación: 738 titulares y 90 remanentes.



“La jornada se cumplió con normalidad, los habitantes acudieron en completa calma a las urnas. Con esta se completan 72 votaciones para revocatoria del mandato en Colombia. Cabe recordar que en la historia del país solo se ha revocado el mandato de dos alcaldes, en Tasco (Boyacá) y en Susa (Cundinamarca)”, recalcó la Registraduría en un comunicado.

Los motivos de la revocatoria

El alcalde Robinson Manosalva resultó electo por el partido Polo Democrático Alternativo en las elecciones del 27 de octubre de 2019, en cuyo proceso conquistó 15,406 votos.



(También: Los confusos hechos que rondan muerte de joven en Cesar e involucran al alcalde)



Para que la revocatoria fuera efectiva, debía cumplirse un rango de participación de la mitad más uno de los votos registrados en la convocatoria.



Mónica Chiquito, vocera del comité ‘Por una Aguachica democrática, participativa y sin nepotismo”, que lideró este proceso, explicó que se recogieron 15.000 firmas para llevar a cabo la consulta.



Esta se originó a raíz de un descontento con el burgomaestre por dos razones: insatisfacción generalizada de la comunidad frente al manejo de los recursos de la administración y el carácter ‘pendenciero’ del alcalde, que, según ella, incita a la violencia.



(Lea: Alto precio de la energía en la Costa provocaría salida de empresas en la región)



“Para nosotros son dos características especiales. Estamos en tres años de administración donde se han ejecutado más de 400 mil millones de pesos y no hay una obra iniciada y terminada. Lo otro, es que estamos frente a una persona que no tiene el carácter humano para un alcalde, es grosero, genera maltrato hacia los ciudadanos”, recalcó la vocera.



En este contexto, otro sector de la comunidad de Aguachica enfatizó que se trata de una persecución política de la oposición.



Otros ciudadanos, como Orlando Bautista Carballo, líder comunitario de esta región, precisó que este mecanismo no favorecía a la población ya que el cambio de alcalde podría generar traumatismo en los planes de desarrollo que se ejecutan en este momento.



“Esta iniciativa la vi más como un tema de índole personal porque se dio por descontento de un muchacho a quien el alcalde no pudo atender. Se cambió la esencia de la figura de revocatoria como tal. A estas alturas, esto generaba un traumatismo, porque muchos proyectos quedaban rezagados”, recalcó el líder.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar