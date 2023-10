Roberto Jiménez, hermano del exparamilitar 'Macaco', ganó la Alcaldía de Dosquebradas

Uno de los ganadores de las elecciones territoriales 2023 en el departamento de Risaralda es Roberto Jiménez Naranjo, quien es el nuevo alcalde electo de Dosquebradas. Roberto es hermano de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien ha tenido que salir a tomar distancia de las masacres de la banda criminal 'La Cordillera' en diferentes puntos de esa región.



Cabe recordar que 'Macaco' es uno de los principales gestores de 'La Cordillera', organización criminal que domina el microtráfico en Risaralda y extiende sus tentáculos al Eje Cafetero.



La tercera vez fue la vencida para Roberto Jiménez, quien dejó su curul en el Concejo para buscar el primer cargo público del llamado 'Municipio Industrial' de Risaralda.



En el 2011 quedó en segundo lugar al perder frente al actual alcalde Jorge Diego Ramos. En esa ocasión obtuvo 16.231 votos.



El segundo intento de Roberto Jiménez por llegar a la Alcaldía de Dosquebradas fue en 2015 cuando sacó 8.144 votos y fue relegado al tercer lugar después de Fernando Muñoz, quien fue el ganador, y Ramón Gaviria.



A Roberto Jiménez, este año, por fin se le dio ganar las elecciones. Derrotó a Tatiana López Saldarriaga, de quien algunos analistas afirmaron que representaba la continuidad en el poder del actual Jorge Diego Ramos, quien está a punto de terminar su segundo período.

'Mi hermano no está en mi vida política'

Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Foto: Archivo EL TIEMPO

Roberto Jiménez ha sostenido que su hermano Carlos Mario Jiménez alias Macaco no tiene participación en su vida política.



No obstante, en esta campaña, Roberto Jiménez abogó porque la JEP admita a 'Macaco' y le permita contar "su verdad" acerca del paramilitarismo en Colombia. Llorando, en una rueda de prensa, dijo que su hermano merece una segunda oportunidad.



Cabe señalar que la JEP no ha aceptado a 'Macaco' porque tiene información de que este ha seguido delinquiendo desde prisión.



De hecho, el 8 de octubre pasado, en Pereira, sicarios asesinaron a Bernardo Ángel Campo alias Berny, exjefe de 'La Cordillera'. En el atentado murió uno de los sicarios y quedaron dos personas heridas.

