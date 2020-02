A reconocido ciclista le robaron sus medallas y trofeos en Santander

Todo deportista, a lo largo de los años, va cosechando un tesoro que es testigo del esfuerzo para obtener los resultados, esos logros se transforman en trofeos o medallas y detrás de cada uno de ellos se encuentra una historia de sacrificios, o pedaleadas, como es el caso del exciclista santandereano Severo Hernández.



Como si se tratase de una mina de oro, los amigos de lo ajeno dejaron sin cientos de esos reconocimientos a Hernández, que el pasado viernes vio cómo su finca, ubicada en el municipio de Lebrija (Santander), fue saqueada por personas desconocidas, las cuales no dejaron rastros.

El botín, además de un televisor y la nevera, fueron dos de sus principales bicicletas, más de 70 trofeos, cientos de medallas, y sólo quedó el pesar y la tristeza que de a poco, con la ayuda de su familia, va superando el exdeportista que hoy tiene 79 años de edad.



“Esos se llevaron todos mis recuerdos obtenidos durante varios años que estuve en la pista y en la ruta, porque modestia aparte yo corrí esas dos especialidades. Se robaron 70 trofeos, 2 bicicletas y cosas de la casa, ya estoy tranquilo, me he repuesto gracias a la solidaridad de la gente, me dio bastante duro”, le dijo a esta redacción el excorredor que se destacó por sus 1,80 metros de estatura.

La noticia del robo se conoció el pasado viernes, pero la toma de los bienes se dio a mitad de semana y la alerta la envió uno de los habitantes del sector en donde se encuentra la cabaña que servía de descanso en vacaciones.



“Un vecino me dijo que veía la puerta abierta, estoy cerca de concretar un negocio y ubiqué mis recuerdos allá mientras encontraba en donde dejarlos. Todo eso lo almacenaba con mucho cariño, el día que entré a la casa vi el sitio donde tenía las bicicletas y los trofeos, puse las manos de lado a lado de mi cara, boté algunos lagrimones, pero ahora ya estoy tranquilo, con mi familia, uno se muere y nada se lleva”, sostuvo el nacido en el municipio de Guaca.

Entre las bicicletas, los trofeos, las medallas y los bienes perdidos se encuentra uno que extrañará infinitamente Severo, el obtenido en la edición número 14 de la Vuelta a México de 1967, el cual ganó en la última fracción junto a un equipo integrado por Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, Asdrúbal Salazar (Antioquia), Álvaro Pachón (Cundinamarca), Pedro Sánchez (Tolima), Albeiro Mejía y la dirección del ‘mago’ Francisco Luis Otálvaro, de Antioquia.



“En ese entonces me tocó cerrar con victoria la última etapa, ese era un trofeo grande, muy bonito, me quedó uno que no pudieron arrancar porque, por el tiempo, se adhirió mucho, era el segundo lugar de la vuelta al Táchira de 1967, que corrí junto a ‘Cochise”, afirmó ‘El Berraco de Guaca’, como se le conocía en el mundo del ciclismo.

Hernández fue el primer ciclista ‘hormiguero’ en ganar una etapa en la Vuelta a Colombia, como sucedió el 18 de marzo de 1965. Con 24 años, integró el equipo colombiano en el Mundial de San Sebastián en España, y posteriormente fue mundialista en Uruguay.



Estuvo en los Juegos Bolivarianos de 1965, en Guayaquil (Ecuador), ganando cuatro medallas de oro; de los Bolivarianos llegó como el ciclista n. ° 1 de Colombia, incluso por encima de ‘Cochise’ Rodriguez y asistió a los Campeonatos Americanos en Chile de ruta y pista. En 1968 estuvo en los Juegos Olímpicos de México y su retiro se dio en 1969, cuando quedó 14° en la Vuelta a Colombia y décimo del Clásico RCN.



Óscar Andrés Olarte

ADN Bucaramanga