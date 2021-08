Robaron casa de jugador de Santa Fe

A través de sus redes sociales, Marcela Quiceno, esposa del jugador del club Independiente Santa Fe, Alex Mejía, denunció que a su casa campestre ubicada en zona rural del municipio de Calarcá, Quindío, ingresaron ladrones y hurtaron sus pertenencias.



Según la mujer, vivieron una ‘’noche de terror’’ pues a su padre y a otro de sus familiares los amarraron durante el robo.



‘’Se me llevaron todo, pero no solamente fue lo que se llevaron sino el daño que le hicieron a la casa, que en realidad pasa a segundo plano, porque lo que me importa es la vida de mi papá, me duele el alma por lo que tuvieron que pasar mi papá y Martín, no tengo palabras para expresar el dolor’’, dijo Quiceno en sus publicaciones de Instagram.



La mujer añadió: ‘’afortunadamente mi papá y Martín están bien y se los agradezco porque por lo menos les respetaron la vida’’.



Sin embargo, denunció que los ladrones les hurtaron las camisetas de la colección personal de Alex Mejía, entre las que se cuentan, una del futbolista argentino Lionel Messi y la camiseta del Atlético Nacional con la cual Mejía fue campeón de la Copa Libertadores en 2016.



‘’Siento demasiada ira e impotencia’’, afirmó Quiceno.



Por su parte, el comandante de la Policía en el Quindío, coronel José Luis Ramírez, informó que los hechos se presentaron el fin de semana en un condominio campestre en jurisdicción de Calarcá.



‘’Hay que mencionar que es un condominio con vigilancia privada, pero estos (vigilantes) no se percataron del ingreso a la residencia de dos hombres y una mujer que entraron a la fuerza y habrían hurtado varios elementos. Todavía no hay un avalúo y no resultaron personas lesionadas’’, señaló el comandante.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA

Más noticias de Colombia

