A turistas franceses los robaron en La Guajira y pagaron extorsión por pasaportes

Diez días más de lo previsto debieron permanecer en La Guajira, una pareja de turistas franceses que perdió sus pasaportes tras ser víctima de un atraco por un grupo de hombres armados que los interceptó cuando se desplazaban en un vehículo en la vía Mayapo – Manaure.



Eran seis los turistas en total que venían de regreso hacia la ciudad de Riohacha, luego de pasar el día en el corregimiento del Cabo de la Vela y que fueron despojados de sus pertenencias, documentos, celulares y otros objetos.



(Además: Bebé de 18 meses tiene muerte cerebral tras ataque de perro de raza pitbull en Bolívar)

lo material no nos importa solo nos interesa los documentos FACEBOOK

TWITTER

En el asalto, los atracadores se llevaron hasta el vehículo en que se transportaban, propiedad de un operador turístico, por lo que fueron auxiliados por un camión que pasaba por la zona y los trasladaron hasta la capital guajira.



La denuncia fue realizada a través de un vídeo que circuló en las redes sociales por Wilmer Acevedo, un colombiano residente en Francia, quien visitaba La Guajira en compañía de su esposa Johannah de nacionalidad francesa, con la finalidad de recuperar sus pasaportes para poder dejar el territorio colombiano, “lo material no nos importa solo nos interesa los documentos”.



(También: Comunidades negras y campesinas bloquean la vía Panamericana, entre Popayán y Cali)

Facebook Twitter Linkedin

Turistas franceses pagaron extorsión para recuperar pasaportes. Foto: Archivo particular

Nos bajaron del carro gente armada, nos metieron al monte, nos quitaron todas las pertenencias, pasaportes, objetos personales como cámaras y celulares FACEBOOK

TWITTER

Según el relato, el hecho se registró el pasado 8 de febrero 5:30 de la tarde, cuando el vehículo en el que se desplazaban fue interceptado por un grupo de hombres armados, a unos 5 km antes de llegar al corregimiento de El Pájaro, en zona rural de Manaure.



“Nos bajaron del carro gente armada, nos metieron al monte, nos quitaron todas las pertenencias, pasaportes, objetos personales como cámaras y celulares”, denunció Acevedo.



También, cuestionó el accionar de las autoridades en La Guajira “el turismo mueve a Colombia y lo puede mover mucho más, pero vamos a un sistema de seguridad que es nulo. Hicimos una denuncia por pérdida de documentos por los que nos pasó y ¿Qué nos dice la Policía? Que no puede hacer nada”, dijo Acevedo.

Pagaron extorsión para recuperar los pasaportes

Una fuente que pidió omitir su nombre y que estuvo acompañando a la pareja hasta recuperar sus documentos, afirma que estos fueron recuperados tras el pago de una extorsión, ya que era la vía más rápida para poder salir del país y no podían perder más tiempo.



“Ellos solo recuperaron la documentación, pero, producto de una extorsión tuvieron que pagar para que se los devolvieran. Ellos pedían 2 millones de pesos, negociaron y no sé exactamente el monto por el que negociaron”, indicó la fuente.



Explica que lograron contactarse con los delincuentes quienes al parecer son indígenas, luego de que fuera recuperado el vehículo en el que se movilizaban a través de una red de cooperantes que tienen y por el cual se habría pagado 7 millones de pesos por el rescate.



“El problema es la negligencia que tienen los estamentos gubernamentales ellos saben exactamente los lugares críticos en donde se presentan la mayoría de robos en la zona y no hay presencia de la Policía”, indicó la fuente.



Todos conocen la situación y callan porque deben pasar a diario por el sector y su sustento se deriva de esta actividad y temen alguna represalia de parte de los delincuentes, que por lo general salen con la puesta del sol y cuando están bebiendo.

Transportadores bloquearon las vías para exigir seguridad

Esta situación fue uno de los detonantes del bloqueo que durante varias horas realizaron los transportadores turísticos el 13 de febrero en la vía Riohacha – Mayapo, así como el paso hacia varios destinos turísticos, para exigir seguridad en las vías.



“Hemos tenido atracos, secuestros de nuestros vehículos, compañeros que han pedido préstamos en el banco para comprar vehículos hoy en día no los tienen y salieron del sector porque les robaron el carro”, denunció uno de los transportadores.



Este hecho motivó la instalación de una mesa de trabajo con miembros de las asociaciones de transporte turístico, el comandante de Policía Guajira, el gobernador de La Guajira y los secretarios de Gobierno del departamento, Riohacha y Manaure y el director de Turismo departamental.



En dicha mesa concluyeron articular un escuadrón vial para poder garantizar la seguridad en las vías de La Guajira.



Desde entonces, los transportadores vienen recibiendo acampamiento de las autoridades para garantizar su seguridad y la de los turistas.

Más noticias

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha