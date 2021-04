Suspenden alternancia educativa en Risaralda

En los últimos días en Risaralda se ha registrado un aumento considerable en los casos de covid-19 y este martes la ocupación en las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) llegó al 96 por ciento, por lo que el gobernador del departamento, Víctor Manuel Tamayo, tomó la decisión de suspender de manera indefinida la alternancia educativa en 12 de los 14 municipios.

‘’En el puesto de mando unificado de manera preventiva, teniendo en cuenta que no se ha presentado ningún contagio de niña o niño dentro de un establecimiento educativo, decidió suspender de manera temporal la alternancia hasta que las condiciones de salud pública mejoren en el departamento, vamos a continuar de manera no presencial en las casas’’, señaló el secretario de educación de Risaralda, Leonardo Gómez Franco.



Agregó que este programa estará suspendido hasta que se supere la alerta roja hospitalaria que tiene el departamento.



‘’Una vez que esto ocurra, las instituciones educativas que ya estaban prestando alternancia podrán volver a hacerlo, por ahora seguimos en clases desde casa’’, dijo Gómez.



Actualmente, Risaralda está en alerta naranja hospitalaria, para elevarla a roja, el departamento debe pasar 48 horas continuas con la ocupación de UCI por encima del 90 por ciento.



Por ahora con la alerta naranja se suspendió la recepción de pacientes de otros departamentos, se restringieron las cirugías ambulatorias y procedimientos no urgentes, y todas las camas UCI pasaron a ser coordinadas por el centro regulador de urgencias y emergencias.



Entre tanto, y pese a las críticas, la Secretaría de Educación de Armenia, dará nuevamente inició este lunes 26 de abril a la alternancia educativa. El programa había sido suspendido unos días antes de la Semana Santa para evitar mayores contagios durante esos días de receso escolar.



La secretaria Julieta Gómez Cortés aseguró que seguirán con el modelo a menos que el Gobierno Nacional lo suspenda.



‘’Seguimos en alternancia, porque para poder suspender tenemos que tener una autorización del Ministerio de Salud. La pandemia ha sido muy traumática para todos y se ha presentado mucha violencia intrafamiliar, lo que queremos es un regreso seguro para todos los niños’’.



En el Quindío, la ocupación en camas UCI en el hospital departamental San Juan de Dios llegó al 80 por ciento, y según el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, en las últimas horas se podrían tener nuevas medidas restrictivas en el departamento.