Cuatro personas que representan varias Mesas de Víctimas del departamento de Risaralda fueron retenidas por varias horas la noche de este martes. Entre la delegación se encontraban el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) de Risaralda, Alirio García Serna, quien es un reconocido líder campesino de la región.



Los hechos se registraron en una zona comprendida entre los municipios de Río Frío y Roldanillo, en el Valle del Cauca, cuando la comitiva regresaba a Pereira luego de visitar unos terrenos.

"Estamos en investigaciones, sin embargo, al momento parece que se trata de un modelo de extorsión que consiste en llevar a las personas a lugares sin señal, donde no pueden comunicarse con nadie. Allí los entretienen y llaman a sus familiares a pedir dinero. Pero no se trata de grupos ilegales sino de delincuencia común", indicó el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño.



Este diario también habló con García Serna, quien ratificó que no recibió malos tratos. Sin embargo, denunció que esta es la tercera situación que involucra su seguridad e integridad en una semana.



"Parece, en este caso, que fue delincuencia común, pero a mí todo se me juntó. El sábado hubo una toma a una de las fincas que como asociación campesina cuidamos mientras nos la adjudican. Allí llegaron personas armadas, sacaron a los campesinos y les dijeron que no volviera; además que no iban por ellos sino por mí. Situación similar se presentó el lunes en una finca del Quindío, allá sí fue la Policía y sacaron a los invasores", relató García.



Presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) de Risaralda, Alirio García. Foto: ANUC Risaralda

De acuerdo con lo manifestado por este líder campesino, desde inicios del mes de agosto, varias personas vienen haciendo invasiones a terrenos que cuida la Asociación. "Llevamos más de un mes con la invasión en Balboa, lo mismo en La Celia y en La Virginia, nos están prohibiendo ir. Las autoridades no se pronuncian y los campesinos sentimos que nos dejaron solos", agregó.



Frente a estas declaraciones, el secretario de Gobierno de Risaralda manifestó que vienen haciendo intervenciones con la Policía en estos sectores, donde se estaría replicando la misma situación que en otras partes del país.



"Estamos llegando a los lugares a intervenir estas situaciones, pero sabemos que necesita acciones del Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Tierras. Una vez ellos se pongan al corriente procesos que quedaron pendiente de la pasada administración, tendremos línea para actuar en este caso", precisó Londoño.



Por estas y otras denuncias, el presidente de la ANUC Risaralda, dice sentirse preocupado por su seguridad. "Hace más de un año presenté las denuncias y las pruebas y la Unidad de Protección me ha visitado, pero nada pasa", apuntó.



Al respecto las autoridades han indicado que se está haciendo seguimiento al caso y activado las rutas pertinentes. Por su parte, el defensor del Pueblo de Risaralda, Fusthel Manyoma, precisó que conocen y hacen permanente seguimiento al caso, el cual es evaluado periódicamente en consejos de seguridad.



"Lo que ocurrió nos puso a todos en alerta, toda vez que en su condición (de líder social), merece toda la atención de las autoridades. Estamos haciendo seguimiento a este caso para garantizar la integridad de él y todos los líderes, lideresas y firmantes del Acuerdo de Paz en el departamento", agregó Manyoma.



PEREIRA