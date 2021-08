Preocupación en Risaralda por consumo de drogas por parte de adolescentes

El más último entregado por el Observatorio de Drogas y la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas dejó preocupadas a las autoridades de salud de Risaralda.



De acuerdo a los datos, la edad de iniciación al consumo de sustancias ilícitas en este territorio es a los 14 años.



“El Eje Cafetero y Antioquia son las regiones que mayor consumo tienen, con una edad de inicio desde los 14,1 años con marihuana, cocaína y algunas drogas sintéticas. Uno de cada cuatro estudiantes, sobre todo universitario, según el estudio, ha tenido acceso de alguna manera a algún tipo de droga”, dijo el secretario de Salud, Javier Darío Marulanda.



“Nosotros trabajamos atención integral, tratamiento médico y psicológico de la adicción como enfermedad, pero también necesitamos también alternativas lúdicas y deportivas para evitar el consumo de los jóvenes y los niños, porque uno a los 14 años es un niño todavía y si empieza a consumir es muy difícil lograr sacarlos de ahí”, agregó el Marulanda.



Ante esta situación social, la administración departamental ha considerado no solo reacción de control e investigación frente al microtráfico, sino también en hacer un centro de atención donde puedan tratarse las personas que no pueden pagar instituciones privadas.



Con un Centro Especializado en Prevención y Atención al Consumo de Drogas, de la mano de la Embajada Americana, esperan trabajar en la recuperación de las personas que están involucradas en el consumo. Se hará en zona rural del municipio de Dosquebradas, en un lote cedido por este municipio.



“Sabemos que para los estratos altos no es tan difícil pagar una fundación, pero para los estratos menos favorecidos no es tan sencillo. Tenemos 3.000 millones para este proyecto en el que se tiene proyectada la construcción de un centenar de habitaciones unipersonales, unidades de rehabilitación psicológica, funcional, laboral y de desintoxicación médica”, apuntó el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo.



Se espera, además que, con la cooperación de la Embajada Americana, el director de la Política Antidrogas del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, desarrollar un proyecto más integral, en el que también pueda haber Unidades Móviles en Santa Rosa, Pereira y La Virginia para atender a aquellas personas que ya están en un nivel de consumo alto.



