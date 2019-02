‘Risaralda es maltratado por el gobierno nacional’, dicen congresistas

Después de que los alcaldes que asistieron ayer a la sesión ampliada del Bloque Parlamentario de Risaralda terminaron de exponer los proyectos que el gobierno nacional podría respaldar, los congresistas de este departamento los ‘aterrizaron’: ‘Risaralda prácticamente no existe para el Alto Gobierno’.

Los senadores Samy Merheg e Iván Marulanda y los representantes a la Cámara Juan Carlos Reinales y Gabriel Jaime Vallejo, fueron claros con los gobernantes municipales. “Esto es para ponerse bravos. No nos merecemos la ignorancia del gobierno nacional con un departamento tan importante en la economía del país”, afirmó Marulanda.

Y es que según el senador Merheg, hoy Risaralda solo supera al departamento del Chocó en una distribución per capita de recursos del presupuesto general de la Nación para financiar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022, que se está discutiendo en el Congreso.



“Si dividimos el ingreso presupuestado, dentro del Plan (Nacional) de Desarrollo, entre los habitantes del departamento, vamos a encontrar que Risaralda es el segundo departamento peor tratado en esta primera versión del Plan Nacional de Desarrollo. A Risaralda le corresponderían 3,1 millones de pesos por habitante durante los cuatro años. Al único departamento al que le ganamos es a Chocó, que tiene 1,4 millones por habitante”, explicó Merheg.



Agregó que incluyendo todos los recursos que financian el PND, “a Risaralda le corresponden 12 billones de pesos, a Caldas 15 con la misma población y casi el mismo territorio, y a Quindío 9, con la mitad de la población y un territorio menor”.



El senador conservador señaló que él y sus colegas de Risaralda deben tratar de “equilibrar” los recursos que le van a llegar al departamento. No obstante, se mostró optimista y señaló que “se debe intensificar el trabajo para recuperar un espacio presupuestal que requiere Risaralda, alcaldes, para cada uno de esos proyectos que ustedes tienen priorizados”.



El representante Vallejo acotó que “Risaralda es muy importante pero muy pequeño” y por eso no pesa en Bogotá. Propuso como fórmula la unión con Caldas y Quindío, como región, para poder incidir más.



Además señaló que a los municipios no se les puede poner a “botar corriente” con la elaboración de proyectos “porque 50 millones de pesos, por ejemplo, para un municipio es mucho dinero”. Afirmó que los alcaldes necesitan más acompañamiento en ese aspecto de parte del Gobierno Nacional.



El Bloque Parlamentario de Risaralda es una estrategia de la Cámara de Comercio de Pereira, constituido en septiembre del año pasado con el objetivo de “priorizar las acciones a adelantar ante el Alto Gobierno con el ánimo de encontrar eco para la gestión de los recursos”.



A la iniciativa fueron invitados todos los congresistas del departamento, pero el representante Diego Patiño Amariles, del Partido Liberal, no ha asistido a ninguna de las cuatro reuniones realizadas hasta el momento. Ayer no asistieron el senador Alejandro Corrales y el representante Juan Carlos Rivera, pero se excusaron.

A la sesión ampliada asistieron o enviaron delegados 12 de los 14 alcaldes de Risaralda.