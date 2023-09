Preocupadas están las autoridades administrativas de Risaralda luego de que, a través de un oficio, el Ministerio de Salud les solicitara devolver a la nación alrededor de 150.000 millones de pesos dispuestos para la construcción del hospital regional de cuarto nivel.



De acuerdo a lo que se ha conocido hasta el momento, los recursos quedarían en el tesoro nacional y serían regresados al territorio cuando el proyecto avance más. Lo que preocupa en la región es que después no haya la disponibilidad de los recursos y el proyecto, que ya está en construcción, quede parado.

Piedad Jiménez, gerente del proyecto, le dijo a EL TIEMPO que la primera comunicación llegó en marzo pasado y se reiteró el pasado 5 de septiembre. Explicó, además, que el monto solicitado responde a la diferencia entre los 200.000 millones que hay en la fiducia actualmente y los 50.000 millones que el proyecto ya ha comprometido.



“Esos recursos se podrían solicitar nuevamente cuando se avance en la ejecución y esta así lo requiera. Sin embargo, no encontramos razones jurídicas ni técnicas para esto, además, ese movimiento pone en riesgo la realización del proyecto, que ya inició obras y tiene estudios y diseños de la segunda fase. Necesitamos tener la disponibilidad de caja para realizar los procesos contractuales a los que haya lugar”, señaló Jiménez.



Además, la funcionaria precisó que la Procuraduría y la Contraloría también emitieron conceptos en los que consideran improcedente este movimiento de recursos.



“El departamento ya ha enviado 20.000 millones que equivalen a la rentabilidad de este dinero; no son dineros inmovilizados. A esto se le suma que ninguna de las causales para la devolución del dinero que establece el convenio se han cumplido, de manera que no habría razón para esto”, agregó la gerente del proyecto.



Ante la situación, el llamado en el que ha insistido la Administración Departamental, los gremios, los congresistas y la academia de la región es a que el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, visite el territorio y conozca el proyecto.



“Hacemos la invitación al Ministro para que venga y podamos socializarle la importancia de este hospital que no es solo para Risaralda, es para más de 4.8 millones de habitantes del Eje Cafetero, Tolima y Chocó. Es un anhelo de la región y queremos sacarlo adelante”, apuntó Jiménez.



Los congresistas de Risaralda se han unido a este llamado, manifestando que “no quieren otro elefante blanco” en la región. Además, resaltaron que es menester del Gobierno respaldar este proyecto, pues quedó priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo con una destinación de 600.000 millones de pesos, distribuidos en tres entregas anuales entre 2022 y 2024.



Laura Usma

Especial para EL TIEMPO

PEREIRA