Fuertes aguaceros se han presentado en las últimas horas en Risaralda. Uno de los municipios más afectados es Mistrató, donde una creciente del río San Juan derribó 14 puentes y dejó incomunicadas a 23 veredas de la zona.



La Secretaria de Infraestructura de Risaralda, Mónica Paola Saldarriaga, señaló que los 14 puentes que tumbaron las aguas – que son peatonales y vehiculares- permitían conectar el casco urbano de Mistrató con las veredas pertenecientes al Resguardo Indígena Unificado Embera Chamí.



(Siga leyendo: Amarga muerte de estudiante cuando practicaba senderismo cerca de Calima).

“Se afectaron, entre otros sectores, trapiches y zonas productivas. El Gobernador ha pedido evaluar y empezar la reconstrucción lo más pronto posible. También hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que nos ayude a atender las calamidades, porque no son poco 14 puentes caídos en una sola creciente. Esperamos prontamente un pronunciamiento”, dijo Saldarriaga.



Por su parte, el Secretario de Educación de Risaralda, Leonardo Gómez Franco, señaló que, de forma coordinada con los rectores de las Instituciones Educativas Rurales, se tomó la decisión de suspender el calendario escolar en aquellas zonas donde hay ubicadas sedes que quedaron incomunicadas.



La determinación se mantendrá hasta tanto la Coordinación departamental de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Infraestructura no den a conocer un plan de contingencia que facilite el desplazamiento de los menores a las aulas.



(Le recomendamos: En Barranquilla, excampeones mundiales de boxeo reclaman al Gobierno su pensión).



Es de anotar, que este lunes se retoma el calendario escolar para varias instituciones de la zona y algunas otras, de formación indígena, retomaron jornadas el pasado 10 de enero.



Elizabeth Diosa, Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social de Risaralda, indicó que por fortuna el evento natural no dejó pérdida de vidas humanas o personas lesionadas, sin embargo el Comité Municipal de Gestión del Riesgo registró tres viviendas que fueron afectadas.



(Más: Horror en cumpleaños: asesinan a niña de 8 años y a dos jóvenes de 17 y 18 años).



“Las demás viviendas se ven afectadas por el tema de la comunicación vial. A estas familias, luego del censo más preciso, podremos llegar con ayudas y asistencias sociales. A quienes se vieron más afectados ya les brindó el auxilio de arrendamiento y seguiremos con la atención psicosocial”, agregó Diosa.



Este lunes el Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, convocó a un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo con el fin de evaluar la calamidad que vive el departamento por cuenta del recrudecimiento de la temporada de lluvias y producto del que se han visto afectados varios municipios.

Facebook Twitter Linkedin

La caída de los puentes dejaron a miles de personas incomunicadas. Foto: Cortesia Gestión del Riesgo de Risaralda.

Más noticias

Por falta de gasolina, taxistas en Ipiales bloquean acceso a frontera de Ecuador

Tragedia familiar: Hijo asesina accidentalmente a su madre en Barbosa, Antioquia

Sicario motorizado asesinó al pasajero de un taxi en Medellín

PEREIRA