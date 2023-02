Con una alerta temprana, la Defensoría del Pueblo señaló la presencia que estaría teniendo el grupo armado ilegal ‘La Cordillera’ en las 12 comunas de Dosquebradas (Risaralda), municipio del área metropolitana de Pereira.



La entidad especifica que existe un “escenario de riesgo para la población civil por la presencia, consolidación, dominio y accionar violento del grupo armado ilegal sucesor del paramilitarismo ‘La Cordillera’, el cual tiene a su servicio bandas de crimen organizado, generando sistemáticas violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) tanto en su área urbana, como zona rural”.



El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que, aunque ya se había hecho otra alerta en 2022, las fuerzas de la organización estarían fortaleciéndose.



“Las acciones violentas del grupo armado ilegal se han incrementado de tal manera en el último año en Dosquebradas, que hemos emitido la Alerta Temprana Estructural para este municipio. A pesar de que en enero de 2022 difundimos una alerta de inminencia, este grupo criminal intensificó las amenazas contra líderes y lideresas, las desapariciones forzadas y el reclutamiento forzado con fines de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes”, recalcó Carlos Camargo.



Según la institución, entre las acciones que desarrollaría el grupo armado en la ciudad está el expendio de estupefacientes al menudeo, tránsito y distribución de armas y otras economías ilegales como los préstamos llamados ‘gota a gota’ (al 10 por ciento mensual); ‘cadenas de ahorro’; tributos ilegales a cambio de ‘seguridad’ y el cobro de extorsiones.



“Aunque toda la situación en Dosquebradas es delicada, hacemos un especial llamado a las autoridades para prevenir que los niños, niñas y adolescentes puedan ser vinculados a esta organización aprovechando los niveles de pobreza extrema y las limitaciones de acceso a la educación que hay en el municipio”; concluyó el Defensor del Pueblo.



Al respecto, la Alcaldía de Dosquebradas, informó que no han recibido apoyo en lo que respecta al incremento del pie de fuerza, compromiso adquirido por los Ministerio de Defensa y del Interior.



Además, que de acuerdo a los reportes e informes presentados por la Policía Metropolitana “No hay presencia del llamado grupo ‘La Cordillera’ en las 12 comunas del municipio. (…) Es de aclarar que no se cuenta con un alto número de denuncias por amenazas a líderes, puesto que solo se tiene un reporte de una posible amenaza, sobre la cual ya se activó la ruta correspondiente y esta forma parte de análisis de la UNP”.





Afirmaron, además, que no se tienen reportes de desapariciones forzadas y de reclutamiento forzado con fines de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes.



Entre tanto, el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, manifestó que en las próximas horas harán un Consejo extraordinario de Seguridad para analizar a profundidad el tema.

