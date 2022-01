A través de la Alerta Temprana 003 de 2022, la Defensoría del Pueblo advierte sobre los delitos que se vienen registrando en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.



Según la entidad, se vienen presentando homicidios ligados a ajustes de cuentas o limpieza social, desaparición forzada de personas, amenazas extorsivas, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes, y algunos de ellos están siendo cometidos por el grupo ilegal conocido como La Cordillera.



La Defensoría ha recibido denuncias sobre el aumento de homicidios de jóvenes entre los 18 y 28 años que estarían vinculados a La Cordillera y que "son víctimas de ajustes de cuentas en acciones relacionadas con el microtráfico. También han ocurrido casos de intolerancia social o mal llamados de limpieza social".



Un caso reciente fue el asesinato de un joven venezolano de 21 años quien estaría cumpliendo labores de ‘campanero’ y avisaba la llegada de las autoridades en un barrio de la comuna 8.



Los datos obtenidos por la Defensoría se lograron a partir de denuncias y visitas al territorio. Algunos de los más afectados son los líderes comunales. Entre septiembre y noviembre de 2021, en Risaralda fueron amenazados 32 líderes comunales, de los cuales 18 corresponden a Dosquebradas, según la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal.



"Ante las amenazas de La Cordillera, algunos de los líderes han tenido que callarse o se han desplazado internamente o a otros municipios risaraldenses", dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



Y agregó que "otra situación grave es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Hemos encontrado que se aprovechan de los niveles de pobreza extrema y las limitaciones al acceso a la educación de niños y jóvenes entre los 10 a los 25 años, para ofrecerles labores informales como el mototaxismo pero con la intención de obligarlos a transportar estupefacientes y ser ‘campaneros’ para que los alerten sobre lo que sucede en los barrios. Esto lo hemos detectado en barrios de las comunas 8 y 9", afirmó Camargo.



La Defensoría advirtió que la labor en terreno permitió determinar que son 40 barrios, de ocho comunas y dos corregimientos de Dosquebradas, en donde más se cometen delitos por parte de los integrantes de La Cordillera.



Entre tanto el secretario de Gobierno de Dosquebradas, Juan Carlos Sepúlveda Montoya, señaló que, aunque acatan la alerta de la Defensoría "es simplemente un aviso y no es tan exagerado como se está diciendo, La Cordillera no está dominando en el municipio de Dosquebradas".



El funcionario añadió que "fue una sorpresa porque desconocíamos que venía una alerta temprana en camino, pero aceptamos que la alerta genera precisamente eso, un aviso de que algo puede suceder, pero estamos seguros que no es por las connotaciones que se presentan allí, puede haber reductos de La Cordillera porque el problema del microtráfico es generalizado pero este grupo está muy reducido".



Tras conocerse este documento de la Defensoría se realizó una sesión de Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas donde se discutieron las acciones a tomar.



"Hicimos un plan con cuatro lineamientos como lo son el trabajo interinstitucional con escuelas de convivencia, el fortalecimiento de colegios y entornos seguros, ampliaremos la oferta académica de universidades y Sena y haremos trabajo articulado con las juntas de acción comunal, veedurías, ediles y el consejo municipal de juventudes", explicó Sepúlveda.