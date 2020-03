Por sequía, Riohacha se alista  a declarar la  calamidad pública

Por sequía Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres de Riohacha da concepto favorable que alcalde declare calamidad pública



Por desabastecimiento de agua en Riohacha, el Comité Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres de manera unánime profirió concepto favorable para que el alcalde estudie la posibilidad de declarar la calamidad pública en la ciudad, teniendo en cuenta el bajo caudal del río Tapias fuente de abastecimiento del acueducto local.

Así mismo, se tuvo en cuenta el comportamiento de las demás fuentes hídricas que surten la zona rural de Riohacha.



La falta de agua está generando grandes pérdidas de cultivos y de semovientes. Sumado a las afectaciones que dejan los incendios forestales.



De acuerdo a lo señalado por el gerente de la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado ASAA, William García, el caudal del río Tapias viene fluctuando entre los 1.397 y 1.222 litros por segundo, cuando el promedio normal es de 3.500 litros por segundo, de los cuales se captan 600 litros por segundo para la producción de agua.

El alcalde José Ramiro Bermúdez aseguró que estudiará jurídicamente y financieramente esta posibilidad, para acatar esta recomendación del comité y que permitirá tomar acciones concretas e inmediatas para mitigar las afectaciones.



De adoptarse la medida en los próximos días, el Distrito tendrá la capacidad de hacer las obras y actividades que correspondiente en estos escenarios de emergencia para que las comunidades puedan atender sus necesidades de agua y de alimentación.



Al parecer la situación desborda la capacidad de respuesta del Distrito, por lo que se viene haciendo un llamado al departamento y a la Nación para que los acompañe en esta situación que requerirá de un plan de acción e intervención que permita resolver este escenario de calamidad.

Productores denuncian millonarias pérdidas

Aunque todavía no existe un estimativo consolidado sobre las pérdidas que ha generado la temporada de sequía en la zona rural de Riohacha, Dairo Redondo Barros, representante legal de la Asociación de Campesinos del corredor Agrícola de Riohacha (Asocar), asegura que la sequía y los fuertes vientos han generado grandes pérdidas para los agricultores por la falta de agua.



“Muchos predios están muy secos hoy en día, plantaciones de plátano, yuca, ají y papaya se han perdido. Hemos llegado a muchos predios encontrando pérdidas en sus cultivos porque no tienen la facilidad de tener un sistema de riego y cuentan con una fuente hídrica muy superficial, sin agua no pueden sobrevivir los cultivos”, sostiene el director de Asocar.



Redondo asegura que hasta el momento no han recibido apoyo de la Administración distrital a pesar de tener el conocimiento, “porque esto no se puede tapar con las manos”, puntualiza.





Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha