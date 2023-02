Comienzan a sentirse los efectos de la temporada seca en La Guajira, luego de que la empresa Asaa, operadora del servicio de acueducto y alcantarillado de Riohacha, alertara a los usuarios sobre los bajos niveles en el caudal del río Tapias, fuente de abastecimiento.



Ante esta situación, la empresa recomendó a los usuarios dar un manejo responsable al uso del agua debido a la ausencia de lluvias en esta región del país.



Los bajos niveles en el caudal de la fuente de abastecimiento del acueducto de Riohacha, comenzaron a registrarse la última semana.

“Dadas las condiciones actuales, si bien aún no representan alertas para la producción de la planta de tratamiento, es claro que debemos ahorrar agua, promoviendo hábitos de uso responsable y eficiente de agua en nuestro entorno”, indicó el gerente de Asaa, Óscar Gómez Duque.



Explicó que de prolongarse la ausencia de lluvias en el área de captación, las circunstancias se tornarían más críticas “el mensaje es que desde nuestros hogares se use eficientemente el recurso hídrico”, puntualizó Gómez.



La información del comportamiento del caudal del río Tapias se obtiene de las actividades y protocolos contemplados en el Plan de Emergencia y Contingencia, elaborado y actualizado anualmente por la empresa de acueducto.



El monitoreo y seguimiento permite a la empresa tomar decisiones oportunamente para mayor aprovechamiento del recurso hídrico y mantener informada a la comunidad sobre el comportamiento del cauce en la bocatoma.



Gómez solicitó a la comunidad reportar desperdicios y fugas en acometidas o redes de distribución por los canales habilitados, línea gratuita 116 y reparar si existe fuga (llaves, grifos).



Asimismo, recomendó no mantener grifos o llaves abiertas innecesariamente, lavar autos, utilizando esponja y un balde y regar jardines, cuando no haya sol para hacer mejor provecho del agua y en la medida de lo posible colocar una boya en la alberca, para evitar que se desperdicie agua.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha